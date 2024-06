Allianz Ribeira Grande Pro: conheça os vencedores da 4ª etapa da Liga Meo Surf

1º dia com início marcado para as sete da manhã

O dia começou com um mar com pouco tamanho, mas as ondas acabaram por quebrar de forma regular e permitir que os líderes do ranking e detentores da licra amarela Go Chill, Teresa Bonvalot e Tomás Fernandes, se aproximassem de carimbarem os títulos nacionais de surf de forma antecipada.

Tomás Fernandes conseguiu duas vitórias a caminho da ronda 3;

Teresa Bonvalot registou o melhor score feminino do dia, com 12,55 pontos, a larga distância da concorrência. A surfista de 24 anos ficou somente a um heat de conquistar o quinto título nacional da carreira;

Francisco Ordonhas, Guilherme Fonseca Halley Batista, Tiago Stock e Afonso Antunes conseguiram vencer os respetivos heats na primeira e segunda ronda, fazendo o pleno no dia de arranque da 4ª fase;

No heat 2 da ronda 3 Tomás vai ter pela frente o campeão nacional em título Joaquim Chaves, Francisco Queimado e João Mendonça. Na bateria seguinte é a vez de Guilherme Ribeiro medir forças com Tiago Stock, Ivo Cação e Miguel Lages.

Durante este primeiro dia teve também lugar, na Praia de Santa Bárbara, uma ação de consciencialização ambiental e de sustentabilidade. Dinamizada pelo Grupo Jerónimo Martins, a iniciativa contou com cerca de uma centena de crianças de instituições do concelho da Ribeira Grande, com o programa “Amar o Mar” que, em conjunto com o Pingo Doce, continuará a proporcionar ações de sensibilização e de pedagogia ao longo da competição.