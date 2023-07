Casas na grande Lisboa a mais de 3.000 euros por semana; ou em Fátima a 8.000; um quarto por 1.000 euros na Airbnb, que apenas está disponível nas semanas da Jornada Mundial da Juventude e da Web Summit. Os anúncios são cada vez mais nas redes sociais ou nas plataformas de anúncios, alavancados pelas notícias do início do ano que apontavam para um “boom” da procura acompanhado por preços astronómicos. Mas, para os agentes especializados do setor, são valores desfasados da realidade, na sua maioria publicados por particulares que viram no evento uma oportunidade de negócio. E que arriscam ficar com a casa vazia.

“Aquela expectativa de que uma procura tão grande ia fazer os preços explodir não é verdade e não se concretizou”, diz Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local (ALEP), ao Observador, admitindo exceções pontuais em locais mais perto dos eventos.

Isso não quer dizer que os preços não tenham, efetivamente, subido na capital para a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um evento que, na expectativa da Câmara de Lisboa, poderá trazer à capital até um milhão de pessoas. Se é certo que “o espírito” dos peregrinos não é o “luxo” e que muitos ficarão hospedados em soluções oferecidas pela organização, também é verdade que a hotelaria e o alojamento local não serão totalmente alheios a outro tipo de visitantes do evento. Há procura e, com ela, uma subida dos preços, mas várias fontes dizem ao Observador que não é esperado um “boom” como inicialmente se previa. É que, antecipam, pode dar-se o caso de a vinda de milhares de peregrinos afastar o turista tradicional, que tende a procurar o alojamento local (AL) ou a hotelaria.

