Em termos genéricos, o projeto visa “reduzir o tempo de trajeto entre Porto e a Galiza, aumentar a qualidade dos serviços de Longo Curso, libertar capacidade na linha do Minho para o tráfego suburbano e de mercadorias e ligar ao Aeroporto Sá Carneiro”.

Corredor Internacional Norte perde 50 milhões

O investimento previsto para a linha entre Aveiro e Mangualde, um troço incluído no projeto ferroviário do Corredor Internacional Norte desce de 650 milhões de euros (previsto no PNI apresentado em janeiro de 2019) para os 600 milhões na versão atualizada. Aliás, o projeto já não inclui a designação Aveiro-Mangualde, apenas a formulação genérica “Corredor Internacional Norte (2ª Fase)”.

De acordo com o plano, “o desenvolvimento do Corredor Internacional Norte tem em conta a interoperabilidade com a rede ferroviária de Espanha, no contexto das Redes Transeuropeias de Transportes”. Este eixo, sublinha o Governo, “é fundamental para melhorar o acesso das regiões Norte e Centro do país a Espanha e do resto do país à Europa além-Pirinéus”.

Assim, o projeto – entre 2021 e 2030 – prevê “estudar soluções para o tráfego de passageiros e de mercadorias neste eixo, tendo em conta as ligações internacionais, mas também a sua função de coesão territorial”. Mas, salienta, “o desenvolvimento deste corredor está dependente da articulação com os investimentos em Espanha”.

Portos perdem 400 milhões de euros

O Governo vai cortar 400 milhões de euros em investimento nos portos nacionais entre 2021 e 2030, sendo que toda essa “poupança” é feita à custa do Porto de Lisboa, que já não inclui a construção de um novo terminal no Barreiro. A informação consta do Plano Nacional de Investimentos 2030, cuja nova versão foi apresentada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro em Lisboa.

O Terminal de Contentores do Barreiro foi cancelado em março pelo Ministério das Infraestruturas na sequência de um parecer desfavorável da APA – Agência Portuguesa do Ambiente. O projeto foi ‘chumbado’ pela APA porque as dragagens iriam levar a uma violação da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água, por causa do tamanho das gruas e ainda dos efeitos que um tsunami poderia provocar nos terrenos da antiga Quimiparque.

O projeto do terminal de contentores do Barreiro foi lançado no Governo PSD/CDS-PP, na sequência de outro projeto polémico ter sido cancelado: a construção de um terminal do mesmo género na Trafaria.

No total, até 2030 o governo inscreveu um investimento de 2.088 milhões de euros em oito projetos no setor marítimo-portuário: nos portos de Sines (940 milhões de euros), Lisboa (265 milhões), Leixões (379 milhões), Setúbal (124 milhões) e Aveiro (113 milhões), mas também na Via Navegável do Douro (102 milhões), na Janela Única Logística 5.0 (75 milhões) e num programa de investimentos em portos fora da rede principal (90 milhões). Este investimento é dividido entre os operadores privados e o Estado (mas não se percebe que parte pertence a quem).

Face à versão anterior do PNI, apresentado em janeiro de 2019, nenhum dos projetos – com a exceção do Porto de Lisboa – sofre alterações no investimento previsto. Em janeiro de 2019, o Governo previa um investimento de 665 milhões de euros no Porto de Lisboa e agora sofre um corte de 400 milhões.

Mas o que consta na ficha de investimento relativa a este projeto não mudou muito de um plano para o outro. Assim, em termos genéricos, o PNI diz que a verba para o Porto de Lisboa se destina a “adequar as infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura prevista”, “melhorar a eficiência e competitividade e as ligações ao hinterland, com soluções eficientes e multimodais” e “localizar plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências na envolvente da doca de Pedrouços”. É exatamente a mesma formulação do plano do ano passado.

À semelhança do ano passado, o plano prevê a construção de um Campus do Mar em Pedrouços, mas já não arrisca um número para postos de trabalho criados (que em 2019 era estimado em 540 empregos).

Além disso, o projeto inclui:

Ligação da linha ferroviária de Cascais à linha de cintura em Alcântara, projeto do tempo de Sócrates avaliado em 200 milhões de euros.

Melhorar as condições de navegabilidade e segurança à entrada da Doca de Pedrouços através da construção de molhe.

Criar condições de navegabilidade no estuário do Tejo que permitam a transferência modal (rodoviário para fluvial) da carga dos terminais para as plataformas logísticas a norte.

Infraestruturar o terrapleno de Algés e zona envolvente.

Otimizar a circulação de tráfego na plataforma oriental do porto no âmbito da requalificação da cidade através do melhoramento das condições de acesso, circulação e de estacionamento.

Modernização dos equipamentos do terminal de Alcântara, incrementando a capacidade e reduzindo as emissões.

Aprofundamento do canal da barra, beneficiando navios de carga e cruzeiros de maiores calados.

Aumentar a eficiência e capacidade do terminal de contentores de Santa Apolónia.

Melhorar as atuais condições de abrigo para a descarga do pescado, e varagem e amarração das embarcações em flutuação na Comunidade Piscatória da Cova do Vapor.

O que sai em relação à anterior versão do projeto é a construção de um novo terminal no Barreiro, que estimava a criação de 3.000 postos de trabalho. Também sai do projeto o “desnivelamento do ramal de acesso e feixe interno ao Terminal de Alcântara, complementando o desnivelamento da ligação da linha de Cascais à linha de Cintura do porto de Lisboa”.

Investimento público financia mais de metade das infraestruturas. Só energia vai depender de privados

A ferrovia e os transportes absorvem a fatia de leão com 21660 milhões de euros de investimentos do programa, metade dos quais para a ferrovia. O setor da energia é o segundo com mais verbas previstas, de 13 mil milhões de euros, em projetos muito ligados às redes e onde a participação privada é a grande fonte de financiamento, entrando com mais de 90%. Esta é uma exceção no programa, já que a maioria dos investimentos, quase 60%, será financiada através de fundos públicos, percentagem que inclui fundos comunitários.

O ambiente surge com um pacote de 7418 milhões de euros, onde se destacam os dois mil milhões de euros planeados para o ciclo urbano da água, com projetos vários que vão desde a economia e circular e o saneamento até à qualificação das infraestruturas para reduzir as elevadas perdas de água da rede atual.

A agricultura com 750 milhões de euros de investimento para reforço dos sistemas de regadio é o quarta grande área deste programa, mantendo o valor que está inscrito no PNI inicial.