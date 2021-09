Por outro lado, Mariana Gaio Alves diz que há tendências visíveis: “Os estudantes com melhores notas têm muitos apoios fora da escola, explicações, cursos de várias naturezas… Estamos a falar de estudantes em que as famílias fazem um grande investimento para que possam ingressar no ensino superior.” O problema, aponta a presidente do SNESup, é que nem todas as famílias o podem fazer e isso gera diferença de oportunidades, cabendo ao Estado ter políticas públicas que garantam a igualdade de acesso ao ensino superior.

É também do papel da família que fala a presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), que não considera correto apontar a inflação de notas. Quando terminou o secundário, entrou com média de 13 valores em Gestão, um curso onde o ano passado todos os alunos entraram com nota superior a 18. Nessa altura, os encarregados de educação eram muito diferentes dos atuais. “Quando estudei, há 30 anos, os meus pais não me acompanhavam como eu acompanho a minha filha. Hoje, nós acautelamos muito o sucesso dos nossos filhos”, defende Maria José Fernandes, argumentando que o nosso modelo cultural mudou.

“O que não é expectável é que estes alunos tenham médias altíssimas e não possam escolher o curso que querem. Que país é este, onde um aluno tem 19 valores e não consegue entrar no curso que pretende?”, critica a professora.

Nota mínima para entrar e muito treino para os exames

Há uma multiplicidade de fatores que explicam a subida de médias, na opinião de Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Para começar, uma alteração legal, que vigora desde 2005, quando Mariano Gago era ministro do Ensino Superior. “Quando passou a haver a nota mínima de acesso, isso obrigou os candidatos a fazer um esforço adicional para ter os mínimos olímpicos”, diz o professor que é também presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Antes das mudanças impostas no primeiro Governo de José Sócrates, era possível entrar no ensino superior com média negativa, algo que sucedia todos os anos. No curso de Física, por exemplo, da Faculdade de Ciências do Porto, o último colocado entrou com 7,9 valores em 1997. Em 2019, a nota era de 17,63.

A medida foi contestada na altura, já que se considerava que iria excluir o aluno médio, levantando o problema de elitismo nas faculdades e politécnicos. “O único conselho que posso dar aos estudantes é que estudem para obter essa qualificação mínima, porque nós precisamos de pessoas qualificadas para entrarem no ensino superior”, dizia, em 2005, Mariano Gago.

Nesse ano, havia quase 39 mil (38.976) candidatos para mais de 46 mil vagas (46.399) e diplomavam-se 68.073 portugueses. Em 2020, a base foi alargada: 62.561 alunos tentavam agarrar uma das 56.121 vagas disponíveis na 1.ª fase do concurso de acesso. No final do ano, eram entregues 85.799 diplomas. E, no último trimestre de 2020, a taxa de escolaridade do ensino superior entre jovens dos 30 aos 34 anos chegou aos 43%, ultrapassando, pela primeira vez, a meta da Estratégia Europa 2020: chegar, no mínimo, aos 40%.