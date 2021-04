Se André Ventura estivesse no seu painel aceitaria na mesma, nesta lógica de diálogo?

Isso não sei. Quando me convidaram nem sabia que ele lá ia e que iam lá os líderes dos partidos da direita. Só sabia de alguns painéis que me contaram quem eram os convidados e penso que com o Sérgio aconteceu a mesma coisa. Há uma coisa, como você disse, que eu sou um bocadinho não-alinhado. Desde pequenino que aprendi e fui criado com uma educação de ser livre, não incomodando ou interferindo na liberdade dos outros, mas digo o que quero, onde quero, quando quero e o Partido Socialista para onde eu entrei é um PS de Mário Soares, um PS que esteve na Alameda, que lutou sempre pelas liberdades e que permitiu sempre e continua a ser assim, sensibilidades muito diferentes. É isso que faz do PS um grande partido e o maior partido português. Se não fosse assim não era o que é.

Faz parte da ala direita do Partido Socialista?

Faço parte da ala socialista-liberal.

É então da ala liberal do PS.

Não, não. Da ala socilista-liberal. Apresentei uma moção em 1990 com o Francisco Assis e outros camaradas a defender o socialismo-liberal do Norberto Bobbio, que acharam uma coisa na altura muito estranha. Foi isso que antecipou a terceira via do Blair passado uns anos e um pouco do António Guterres aqui a seguir.

Está um pouco em desuso a terceira via, já ninguém defende a terceira via.

Só não defende a terceira via quem é tonto. Vivemos em terceira via.

O próprio Partido Trabalhista já mandou a terceira via ao ar…

Isso é conversa. O Partido Trabalhista inglês virou à esquerda, levou um banho nas eleições.

O [Jeremy] Corbyn é que não era certamente defensor da terceira via.

A terceira via é um governo socialista moderado. É o que temos hoje em dia em Portugal. Tem alguma dúvida sobre isso? É um PS que defende um estado regulador da economia de mercado, mas não é contra a economia de mercado. Que defende o estado social, mas defende as liberdades individuais.

António Costa é o Blair português?

O PS e este governo de António Costa é um governo moderado, de esquerda moderada, da social-democracia e de um liberalismo de esquerda. Basta ver que é um governo preocupado com o crescimento económico, com as empresas. A social-democracia em si mesmo é uma terceira via. A grande discussão na esquerda foi sempre entre uma via marxista e uma via social-democrata.