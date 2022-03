Alyona prometeu ao marido que não choraria. Olga ainda procura a tradução para "nadiia". E Ihor já sonha com o relvado do estádio de Leiria

O armazém de recolha de bens está recheado de caixas embaladas e há sempre pessoas a chegar com donativos. Os voluntários vão mandando algumas coisas para trás, pedem às pessoas que as tragam mais tarde — “na próxima semana, ou daqui a uns dias” —, porque uma das dificuldades é conservar aquilo que vai chegando.

Os refugiados que estão em Leiria vão escolhendo, entre os bens doados, aquilo de que precisam. Entre os voluntários que vão arrumando bens essenciais em caixas está Sara Familiar. Viu nas redes sociais da associação de estudantes da faculdade que estavam a pedir voluntários. “Soube que era preciso ajuda e vim.”

Enquanto vai arrumando artigos de higiene, ao lado de Pedro Antunes, diz que não ajuda para ter mérito. “Trata-se apenas de se pôr na pele no outro. Tenho amigos ucranianos que se estavam a mobilizar para ajudar e eu juntei-me.” Promete estar ali “todas as noites enquanto for preciso” e garante que tem chegado muita ajuda aos refugiados. Entre os voluntários há portugueses, ucranianos que já moravam em Portugal e refugiados que chegaram à cidade há dias.

“Sabemos que terá de ser sempre temporário”

Os quartos com vista para o estádio foram uma solução encontrada pela Câmara Municipal de Leiria, depois de a comunidade ucraniana da região se ter mobilizado para começar a trazer amigos e família para Portugal. Os refugiados vão ocupando o tempo a conhecer o centro da cidade. As crianças têm brinquedos, lápis de cor e folhas disponíveis, num espaço que conta também com um tapete com as cores da bandeira da Ucrânia e com uma televisão, para que quem lá mora temporariamente possa ir acompanhando as notícias.