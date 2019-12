Estamos no primeiro andar do palacete da Quinta de Vale-Flor, um edifício degradado que alguém diz ser propriedade do banco Montepio e que desde há vários anos serve de cenário a rodagens de publicidade e cinema. A produção é da Ukbar Filmes, de Pandora da Cunha Telles, e a distribuidora do filme já está assegurada, a NOS Audiovisuais, que esta noite convidou jornalistas para assistirem às filmagens (iniciariam-de em novembro e devem terminar na próxima quarta-feira, dia 18).

No rés-do-chão, está montado um refeitório e uma ampla sala de maquilhagem e guarda-roupa, com aquecedores a gás pelos cantos, insuficientes para o frio da noite. Sandra Pinto, chefe da equipa de maquilhadores e cabeleireiros, é uma das mais atarefadas. Durante quatro horas, está responsável pela caracterização das personagens principais e algumas implicam uma hora de trabalho, sempre de pé frente a um espelho largo com muitas lâmpadas redondas. “Como se trata de figuras que existiram, temos sempre de observar bem as fotografias e imagens existentes”, conta. “É uma pesquisa que eu própria faço. Ao mesmo tempo tenho de perceber quem são os atores. Posso aproveitar características físicas que os tornem semelhantes às personagens ou posso precisar de alterar algumas coisas. Às vezes, só aqui na cadeira, durante a maquilhagem propriamente dita, é que se percebe bem as alterações a fazer. No fundo, é um jogo”, classifica Sandra Pinto.

Os outros são conhecidos e ele não

Duas horas ante do início da rodagem, depois de ter jantado com a equipa técnica e os atores, Vicente Alves do Ó tinha explicado ao Observador que esta é a última etapa na sua fase de cinema biográfico de ficção e que talvez os três filmes sejam menos biográficos do que aparentam. “Tenho levado pancada, porque há quem diga que supostamente assumo um ponto de vista que depois não se vê no ecrã. Não sei até que ponto são filmes verdadeiramente biográficos. Há a preocupação de não deturpar a pessoa, mas tenho uma interpretação, um olhar. No caso da Florbela, o sumo do filme eram quatro dias da sua vida. No caso do Al Berto, foram dois anos. Os meus filmes são biográficos no sentido em que olho e penso: ‘Quando é que tu te tornaste tu, quando é que te transformaste na pessoa que eu admiro, que conheço, que tenho vontade de saber.’ Não estou preocupado em contar a história toda.”