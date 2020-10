Carolina diz que ao jogar mais e mais foi percebendo aquilo que a atraía neste formato — curiosamente, o mesmo que o gamer Miguel. “Gosto muito da interação com as pessoas, sejam elas tuas amigas ou desconhecidos de outros países”, ressalva. “O jogo é super viciante! Começas a jogar uma vez e depois outra, e outra e outra…” As alianças, os bluffs e as combinações vão dando sal a este jogo de aspeto bastante simples (rudimentar, quase), de tal forma que Carolina até admite já ter jogado enquanto estava ao telefone com amigos, para melhor combinarem os esquemas que vão fazendo. Mas o “Among Us” não se esgota aqui. O fenómeno desta criação da InnerSloth é de tal maneira grande que já se criaram páginas de memes inteiramente dedicadas ao jogo — “Também acho engraçado tudo o que se gerou à volta do jogo, sigo várias páginas de memes só sobre o “Among us”, por exemplo!” — e até já há expressões que nasceram aqui e já há quem as use noutros contextos: “Os ingleses usam muito o “sus”, de “suspicious”, para dizer que desconfiam de algum jogador.”

“Among Us” é um jogo que confia no passa-palavra. “Experimentas e dizes a um amigo para experimentar também e jogar contigo; depois ele vai fazer o mesmo com outro amigo, e outro, e outro e assim sucessivamente.” Tudo isto leva Carolina Pinto a assumir, entre risos: “Posso dizer que estou viciada. Não jogo assim há tanto tempo e sinto que jogo há imenso. Já fiz uns dez jogos seguidos, quase sempre à noite. Às vezes tenho de me obrigar a parar, se não não saio dali!”.