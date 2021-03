Como chegamos então à verdadeira vacina contra a varíola?

O que realmente fez a diferença, pelo menos no mundo ocidental e no que diz respeito à ciência da vacinação, foi quando um médico rural chamado Edward Jenner percebeu que as leiteiras, que trabalhavam com vacas a toda a hora, desenvolviam uma doença chamada varíola bovina, que parecia estar relacionada com a varíola normal em alguns aspetos — por exemplo, nos efeitos que tinha na pele — mas que nunca foi tão mortal. E embora ele não conseguisse explicar porquê, porque não tinha o conhecimento biológico do que se passava, essa observação foi suficiente para começar a fazer experiências. Alguns dos testes que fez seriam considerados completamente antiéticos de acordo com nossa prática moderna de bioética.

Vacina, uma palavra que vem do latim ‘vacca’, mas que foi testada de forma pouco ética

É daqui que vem a palavra “vacina”, certo?

A palavra “vacina” vem do trabalho que Edward Jenner fez porque é derivada — e provavelmente sabe melhor do que eu por ser portuguesa — da palavra latina “vacca”, que significa “vaca”. É divertido pensar que, no nosso uso das palavras “vacina” e “vacinação”, tenhamos esse histórico da varíola bovina e da varíola humana embutida nelas.

Como eram então testadas essas vacinas da tal forma pouco ética?

As cobaias eram bebés e crianças, muitos deles órfãos, ou reclusos que estavam no corredor da morte, e que assim eram libertados se não lhes acontecesse nada. O primeiro teste que o Edward Jenner fez foi num rapaz pequeno, que foi deliberadamente infetado com a varíola bovina. A ideia era a mesma: recolheu um pouco do pus de uma leiteira que tinha varíola bovina e depois inseriu-o sob a pele do rapaz. E, claro, isto tudo sem grupos de controlo, sem ensaios clínicos em ratinhos ou qualquer coisa do género.