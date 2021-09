Quando, em 2006, toda a gente seguia blogues, comentava blogues, criava blogues, Ana Cássia Rebelo também quis ter um. “Ana de Amsterdam” (nome da canção de Chico Buarque) falava sobre o dia a dia, os filhos, o trabalho, o casamento. A linguagem até tinha umas piadas porque era esse registo leve que as pessoas procuravam. Mas Ana Cássia Rebelo, que nunca tinha escrito até ali, estava destinada a muito mais do que banalidades. Os seus textos, que já tinham um tom íntimo, diziam tudo o que não era suposto (em público) sobre sexualidade, depressão e maternidade, mas tudo aquilo em que muita gente se revia. As histórias transformaram-se em livro (com o mesmo nome do blogue) em 2015.

Seis anos mais tarde, as publicações fazem-se agora no Facebook e voltaram a dar origem a uma obra. Babilónia, publicado pela BookBuilders, está nas lojas desde 7 de setembro e tenta afastar-se um pouco da auto-ficção. Aninhas é agora a personagem principal e conta coisas que podem nem sempre representar Ana Cássia Rebelo. Ela pode ser aquela mulher ou muitas, pode ser cada uma de nós.

Jurista numa instituição pública, escreve apenas quando precisa de deitar alguma coisa cá para fora. Agora já pouco lhe importa o que pensam sobre os seus relatos amorosos ou confissões desbocadas, mas em 2015 ficou transtornada quando, no próprio trabalho, circulou um email com as partes supostamente mais escandalosas do livro. Ana Cássia Rebelo escreve as coisas como as sente e com conhecimento de causa e por isso é que os seus textos são, na mesma proporção, tão crus e chocantes como certeiros e incrivelmente poéticos.

Nasceu em Moçambique, cresceu com um pai salazarista e deixou-se fascinar pela emancipação de uma tia comunista. Queria ter sido peixeira ou florista, achava lindo todo aquele ambiente da Praça de Moscavide. Não foi nada disso, mas também é incapaz de se comparar aos “escritores a sério”. Quem ler o que ela tem para dizer, depressa vai discordar. Basta começar por esta entrevista dada ao Observador.

Comecemos por falar de Babilónia. O que é que muda em relação ao primeiro livro, que também reunia uma seleção de textos?

Ao contrário do primeiro livro, que é assumidamente um diário, este é uma tentativa de me desembaraçar de mim. Acho que não é totalmente conseguida porque há muitos textos biográficos e, mesmo aqueles que não são, partem muito daquilo que eu sou. Mas há a tentativa de escrever sobre outras mulheres, noutros contextos, noutros espaços, em eras diferentes. O primeiro livro resultou de uma recolha de textos que tinha no blogue [“Ana de Amsterdam”]. Entretanto terminei o blogue e passei a escrever no Facebook um bocadinho no mesmo registo. O segundo livro junta textos daí. Mas a grande diferença é que tentei não estar tão centrada naquilo que é a minha vida, os meus problemas, os assuntos que eram abordados no primeiro livro, a frustração sexual, a depressão, o peso da maternidade. Mas, olhando para o livro, vejo que continuo a estar muito presente ali.

Nota que quem a segue tenta distinguir o que é ficção do que é a Ana real?

Não sei se fazem isso, acho legítimo. Muitos dos textos do primeiro livro, muito por cobardia da minha parte, eram escritos na terceira pessoa apesar de falarem sobre mim. No prefácio escrito pelo João Pedro George ele assumia que aquilo era um registo completamente autobiográfico e tive uma amiga um bocadinho mais velha, cheia de boas intenções, que me disse: “Não assuma de uma forma tão clara que aquilo é a sua vida. Não se exponha assim”. Quando ela me disse aquilo, fez-se luz para mim. Pensei: quero assumir que sou eu, apesar de falar da dificuldade de cuidar dos filhos, de ser uma prisão — pode ser uma doce prisão, mas não deixa de ser uma e continua a condicionar a vida das mulheres. Vivemos um tempo de igualdade mas depois, na vida da maior parte das mulheres, não é bem assim. A maternidade continua a ser um peso muito grande e gera frustrações. Apesar de falar destes assuntos, de homens que conheço aqui ou ali, da depressão, de uma tentativa de suicídio, isso não me desvaloriza enquanto pessoa e enquanto mulher.