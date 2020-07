Não diz nunca a Marcelo, mas o mais perto que se coloca num apoio à recandidatura do atual Presidente da República é com um “não” a um candidato do PCP ou do BE. Ao contrário do ministro e dirigente socialista Pedro Nuno Santos, a líder parlamentar Ana Catarina Mendes é perentória a afirmar que “não” preferia votar num candidato presidencial da esquerda em detrimento de Marcelo Rebelo de Sousa. Tudo o mais é “extemporâneo”, até porque ainda nem estão no terreno todos os candidatos presidenciais.

Em entrevista ao programa Sob Escuta da Rádio Observador, Ana Catarina Mendes rejeita um bloco central mesmo depois da viabilização pelos sociais-democratas do Orçamento Suplementar — e insiste que os parceiros do PS nas negociações futuras são o PCP, o BE e o PAN. Até diz que a “pedra de toque” do PS para o próximo Orçamento é o combate à precariedade, o que vai ao encontro da grande bandeira de bloquistas e comunistas. Se isso passa por mexer nas antigas leis da troika, não revela.

Ana Catarina Mendes chegou ao estúdio do Observador para a entrevista a duas horas de uma das reuniões mais tensas que havia de ter na bancada do PS, em que o tema foi o fim dos debates quinzenais. Começámos por aqui.

[Veja aqui o vídeo completo da entrevista]

Debates quinzenais. “O primeiro-ministro vem 10 vezes ao Parlamento prestar contas”

Está aqui connosco numa altura em que surgem críticas dentro da sua própria bancada sobre o fim dos debates quinzenais. Isto depois de os projetos de PS e PSD já terem sido aprovado no parlamento, na comissão. Não houve esta discussão prévia no grupo parlamentar socialista?

Ao longo dos meses tem havido discussão sobre a alteração do regimento, designadamente a necessidade de ajustar o próprio regimento à nova atualidade. O quadro parlamentar hoje mudou substancialmente. Temos deputados únicos no Parlamento, temos várias forças políticas e foi necessário fazer um trabalho ao longo destes meses para garantir maior agilidade e também maior proporcionalidade nos tempos que são atribuídos a todos os parlamentares. A questão dos debates quinzenais é uma das que surgem no meio de vários temas. O que está em causa, essencialmente, é o exercício do Parlamento com a maior transparência possível, nunca perdendo de vista que o Governo tem a obrigação de prestar contas no Parlamento. Ao Parlamento compete fiscalizar. Ao Governo compete vir ao Parlamento.

A minha pergunta tinha a ver com o debate interno dentro do PS.

Tem havido debates internos, foram ouvidos vários deputados, foram acolhidas sugestões de variadíssimos deputados para este grupo de trabalho que foi coordenado pelo Pedro Delgado Alves, no âmbito da primeira comissão. E, como sempre no grupo parlamentar do Partido Socialista, as vozes não são sempre únicas, há sempre vozes discordantes.

Verdade, mas só se ouviram agora essas vozes porque Jorge Lacão, por exemplo, veio dizer que não houve essa discussão dentro da bancada parlamentar. Nas reuniões de que fala, houve pessoas que se manifestaram contra ou o que me está a dizer é que quem está a falar deveria ter falado antes, e não agora?

O próprio Jorge Lacão fez parte do grupo que deu sugestões para a revisão do Regimento da Assembleia da República. A questão aqui é a de ter menos vezes o primeiro-ministro no Parlamento, mas mais vezes os próprios ministros. Numa conta geral rápida, porque reduzir o grupo de revisão do regimento apenas aos debates quinzenais é redutor, há a ida do primeiro-ministro cinco ou seis vezes aos debates mensais; duas vezes aos debates do Conselho Europeu; uma vez ao debate do Estado da Nação; e uma vez ao debate do Orçamento. Portanto, num ano parlamentar de dez meses, são dez as vezes que o próprio primeiro-ministro estará a prestar contas no Parlamento. Devo recordar que foi o PS que, há muitos anos, passou de debates de seis em seis meses no Parlamento para debates mensais. Em 2017 avançou-se, também pela mão do PS, para os debates quinzenais.