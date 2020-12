E acabou a cometer uma ilegalidade.

Não, de maneira nenhuma. Não cometi nenhuma ilegalidade. Fui com a vacina à farmácia, perguntei se tinham vacinas, disseram-me que não, perguntei se me podiam dar aquela vacina e não me levantaram nenhum problema. Não me disseram que era ilegal. E foi na farmácia que me disseram — e isso é que me surpreendeu e me chocou — que afinal havia vacinas, só que eram para empresas que as tinham comprado e para certas pessoas dessas empresas. O grupo de risco identificado pelas autoridades portuguesas — nomeadamente pessoas acima dos 65 anos, como eu — estava à espera de vacinas e, no entanto, havia aqui uma disfunção no sistema, por isso eu interpelava a DGS no meu tweet. Porque afinal as vacinas tinham sido compradas — e não digo que ilegalmente, de maneira nenhuma — por empresas e os grupos de risco, que deviam ser prioritários, não estavam a ter acesso a elas.

O tweet que escreveu deixa insinuações no ar, ao escrever que “certas pessoas, de certas empresas as compraram”.

Não, eu utilizei a linguagem da farmacêutica que me deu…

…o tweet é seu e é candidata à Presidência da República — não pode escrever tudo o que lhe dizem nas farmácias, ou nos cafés, ou nas ruas.

São certas pessoas de certas empresas que têm a vacina mas eu não digo que as empresas não as devessem ter comprado ou que o tivessem feito ilegalmente.

Acabou de dizer que a sua vacina não foi tirar vacinas a ninguém — mas as das empresas também não.

Com certeza, pois não. Por isso eu interpelava a DGS. Entretanto, por causa disso, fartei-me de encontrar pessoas de 30 e 40 anos que me disseram que tinham tido a vacina pelas suas empresas mas estavam preocupadas porque os seus pais e avós, que eram do grupo prioritário, não tinham obtido a vacina.

Só para clarificar: as “certas pessoas de certas empresas” não fizeram nada de mal.

Claro que não, pelo contrário. Quem eu interpelo no tweet é a DGS, não estou a interpelar as empresas nem as pessoas. A DGS é que devia ter acautelado que haveria o número de vacinas necessário pelo menos para acorrer aos grupos de risco — e só depois é que as empresas teriam acesso a isso. Até lhe deixo aqui uma solução: se de facto não há um número suficiente de vacinas para pessoas com mais de 65 anos e para os outros grupos de risco, o Estado que peça às empresas que têm stocks de vacinas que disponibilizem, por exemplo, 10% desse stock para os familiares de grupos de risco dos seus funcionários que precisam de vacinas.

Também escreveu um tweet sobre o caso do eurodeputado hungaro do Fidéz que estava numa festa homossexual em Bruxelas que violava as regras de confinamento. E escreveu isto: “Sempre foi assim: quanto mais homofóbicos, mais hipócritas, recalcados e… malvados. Lá como cá.” O que é que quer dizer com “Lá como cá”? Está a referir-se a quê ou a quem?

A muita gente que conheço, que não assume a sua orientação sexual e à conta disso se vulnerabiliza, é passível de ser chantageado, e isto é particularmente grave na vida política. Não vou dar nomes porque respeito que as pessoas tenham a sua privacidade.