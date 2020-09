Mas também não se aprende isso numa cadeira como esta?

Mas como? Substituir um catequismo por um outro catequismo ministrado pelos papas das ciências sociais não me parece que seja uma educação para a liberdade. O que é preciso fazer é que os jovens e os estudantes se interroguem sobre as grandes questões da história. Por exemplo, de onde vem o conceito moderno de cidadania? Vem da Revolução Francesa. Então não se fala da Revolução Francesa, como é que se explica a cidadania? Como se explica que as pessoas antes de serem cidadãos eram súbitos, não havia liberdade de expressão? Estas coisas não foram adquiridas, não foram os papas das ciências sociais que as inventaram, foram gerações de gente que antes de nós lutou e escreveu e se debateu para que as sociedade evoluíssem. E nem é preciso ir aí, olhe para a nossa sociedade e no que ela evoluiu nos últimos 20 anos, nas questões da orientação sexual e da tolerância, por exemplo. Hoje e dia só trogloditas se lembram de perseguir alguém por razões de preconceito em relação à orientação sexual. O país mudou e não houve nenhuma disciplina de educação sexual. Mas houve um combate cívico e político, um combate público que foi travado para que fossemos uma sociedade mais decente.

Ataca a individualidade de cada um?

Acho que não. Já percebi que para muita gente que objeta uma disciplina com essas características o problema é fundamentalmente relacionado com questões de ideologia de género. As pessoas têm direito a isso, nós vivemos numa sociedade plural, não temos todos os mesmo valores. Não somos todos formatados no mesmo recipiente moral, estético, político, ideológico e é assim que a sociedade se quer. E os defensores da liberdade passam a vida a mudar de campo para defenderem sempre aqueles que em cada momento estão a ser perseguidos na sua liberdade. Não há necessidade nenhuma de violentar ninguém.

Não se sente desconfortável por assinar um documento ao lado de Cavaco Silva ou de Pedro Passos Coelho? Porque a sua posição é diferente da deles que é de preocupação com o que é ensinado e a carga ideológica.

A minha opinião assenta na minha experiência pessoas, que também tenho filhos, sei do que se passa em algumas escolas e estou bem ciente de que em algumas escolas os professores fazem os possíveis para dar um sentido útil à cadeira, porque aquilo é um catálogo tal de matérias que nem sei como é que ensinam. Há matérias que nem podem ser ensinadas, não correspondem a um pensamento que possa ser adotado pelo Estado como um pensamento oficial. Matérias como combater a violência doméstica ou a discriminação de casais homossexuais? Tudo isso é justíssimo. Se a cadeira, tal como está se revelasse útil para acabar com a violência doméstica e com a discriminação absurda das pessoas com orientações sexuais diferentes, só por isso valia a pena. Mas acho que nem para isso serve, com toda a franqueza.

E no PS também lhe apontaram o dedo como alguém que está no meio de bispos e de pessoas da direita? Recebeu esse reparo?

Não fui fazer uma monografia sobre as origens da cadeira de Cidadania, mas eu pronuncio-me sobre o que se está a passar e que existe no momento. Quando se está a estudar a cidadania e desenvolvimento não se está a estudar História nem a aprender nada sobre a Democracia grega. Porque é que esta foi um milagre que nunca mais se ouviu falar durante dois mil anos? Porque é que só com a modernidade regressa o ideal democrático? De onde vêm os direitos fundamentais? Esses são os temas. É a única maneira de se aprender uma cultura cívica. A educação cívica forma-se com o debate crítico dos estudantes na sala de aula, nas humanidades.

Já percebemos que não se sente mais ou menos socialista por estar neste grupo que tem bispos e …

[Interrompe] É completamente socialista! Também podem ir perguntar aos bispos se não estão um bocadinho perturbados por estarem ao lado de um socialista republicano e laico. Porque é que não vão chatear os bispos e me vêm chatear a mim?