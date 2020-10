Ana Rocha de Sousa tem 41 anos e entrou para a televisão com 17. Porque queria, ponto final. “Maiores de 20”, “Riscos”, “Médico de Família” ou “Jura” são algumas das séries televisivas em que participou. Tinha convicções, uma alma revoltada, um “lado indomável” e um desejo de trazer justiça ao mundo. Só que não chegava. A ambição de criança terminaria em 2006.

Licenciou-se em pintura pela Faculdade de Belas Artes em 2007, onde começa a experimentar tudo, do desenho à fotografia, passando pelo vídeo. É aí que percebe que precisa de “expandir”, de se estruturar e deitar cá para fora. Dá-se o click: afinal, não quer mais vestir a pele de outras personagens, interpretar os textos de outros, quer juntar todas as artes numa só, exprimir a sua liberdade, sem restrições. Três anos depois, vende a casa, arruma as malas e entra para o mestrado em Realização na London Film School. “Descobri que não tinha forma de exercer tudo o que queria aqui, a única forma de fugir pelo buraco da fechadura era ir. Achava que só existia possibilidade para mim lá fora. E ainda bem, tinha sido um tormento se não o tivesse feito”. E ainda bem, porque acaba de receber seis prémios no festival de Veneza que são também fruto dessa teimosia de não ter desistido.

Regressa a Portugal, já com curtas-metragens realizadas (“Minha Alma and You” ou “Laundriness”, entre outras) é mãe e num quarto no Areeiro em 2016 começa a escrever o guião de “Listen”, filme que se estreia esta quinta-feira nas salas portuguesas. Começa também a trabalhar em design de interiores. Porque tempo é dinheiro e esse não aparece se ficarmos deitados na cama o tempo todo. Antes, foi amplamente criticada por ter sido jurada nos apoios do ICA em 2015. Quem vinha da televisão nunca poderia perceber o que é o cinema de autor, disseram-lhe. Sofreu aquilo que diz ter sido “um castigo” por ter escolhido um determinado percurso, que a faz — e vai fazendo — vaguear, bem ao centro, por dois mundos no cinema. De ter escolhido, dirão (e disseram) muitos, a fama televisiva que, mesmo nunca a tendo procurado, vai continuar a marcar o seu trajeto. Só que agora está em paz, tanto com o passado como com o presente. “Se há coisa que não se pode fazer na vida é mudar o passado. Queriam que não tivesse aquelas linhas no meu currículo. Quando percebo que nunca vou compreender quem pensa assim, é quando vejo que do outro lado também nunca vou ser compreendida”, conta nesta longa conversa com o Observador.

“Listen”, que tem Lúcia Moniz e Ruben Garcia como protagonistas, é uma coprodução inglesa mas é um filme português — e Ana Rocha de Sousa sublinha muito este “português”. É também a primeira longa de Ana Rocha de Sousa, traz-nos a história de uma família de emigrantes portugueses no Reino Unido que veem a Segurança Social retirar-lhe os filhos, que são depois adotados à força. É a dor que ninguém quer ter, mas que chega a casa de tantas outras famílias que a realizadora foi encontrando, depois de uma investigação intensa. No filme, a realizadora não toma partidos, decide ser neutra, porque há todo um mundo neste tema complexo onde Ana Rocha de Sousa não queria “vampirizar ninguém”. Juntar todas as histórias numa, sem deixar ninguém de fora, sabendo que a realidade “é muito mais agressiva” do que o seu filme. “Sou provocadora, mas não sou inconsequente. Mantive um distanciamento, debruçando-me sobre a verdade dos casos, com muito rigor, mas nunca precisando de colar um rosto de famílias. Se o abordasse de outra forma, isso iria virar-se contra elas”, conta.

Os prémios estão entregues, o filme está a percorrer várias salas. O longo caminho de Ana Rocha de Sousa fecha aqui um ciclo doloroso, mas que triunfou. É preciso ver e ouvir “Listen”. É preciso ouvir e ler Ana Rocha de Sousa, coisa que talvez não tenhamos feito antes, mesmo que a realizadora já soubesse o que queria. Agora quer “recolher”, despir-se da pele de protagonista que ganha prémios e anda nas bocas do mundo. Quer voltar para trás das câmaras. “Quero dar o lugar aos atores. Os filmes é que têm de falar por si e seguir o seu caminho”.

[veja aqui o trailer de Listen:]

Em “Listen”, a filha mais nova da protagonista, a Lu, é surda, e é, ao mesmo tempo, a personagem que observa com mais atenção o que se passa em seu redor. O percurso da Ana, desde a televisão até aqui, tem sido também um pouco de observação, porque nunca se insere propriamente no meio em que está. Isso faz com que se sinta mais sozinha, estando num meio entre dois mundos?

Faz. O lugar do meio é onde sentimos que somos efetivamente o barco à deriva. Porque quando se olha para um lado e para ou outro, percebemos que há muitos marinheiros. Ali no centro temos uma barcaça que lá vai indo e que um dia até pode chegar a terra desconhecida.

Entre o filme e as entrevistas que tem dado, por vezes dá a ideia de revolta, de desconforto, mas na verdade parece estar em paz.

Tento dizer logo o que me vai na alma. Não quer dizer que não me indigne e que não existam coisas que me surpreendam ainda. Mas vivo bem com isso. Ao dizer e não levando nada para casa, acabo por descarregar mochilas. Se não, ficamos sempre a carregar pesos que não são nossos. É uma luta que já não é minha. Quando me deparei com tudo isso foi muito doloroso, por tudo o que tinha investido em tempo, trabalho e dinheiro. Pensei: “meu deus, talvez nunca seja possível”. Porque se há coisa que não se pode fazer na vida é mudar o passado. Queriam que não tivesse aquelas linhas no meu currículo. Não faz com que as não queira ter, mas sim que tenha de perceber a cabeça de alguém que fica indignado com o meu percurso. Quando percebo que nunca vou compreender, é quando vejo que do outro lado também nunca vou ser compreendida. A parte que me cabe a mim é entender os outros da forma mais sincera possível. Independentemente de me atirarem pedras ou tentarem dizer algo sobre mim ou sobre o meu trabalho, tenho feito este exercício profundo de justiça. Não é só no filme. É transpor isso para a vida. Quem me conhece, sabe que sempre fui um espírito indomável. Era aquela pessoa que dizia tudo e depois não apaziguava.

Mesmo quando entrou para a televisão?

Também. Sou inquieta por natureza. Acho que convém manter esse lado, desde que não seja disparatado, que saia de forma adolescente. Vivi tudo isso na idade certa. No Colégio Moderno, onde estudei, era uma irreverente e uma revoltada. Juntava pessoas para manifestações.

Contra o quê?

Lembro-me disso por causa das provas globais da altura. Movi mundos e fundos, juntei grupos, as aulas ficavam vazias, fui suspensa e castigada um dia ou dois. Coisas assim. E há outras que não posso contar…

Esse lado vem de onde?

Não sei, nasceu comigo.

Deduzo que não seja do pai, que é juiz.

O meu pai é das regras, do rigor, da calma, da força e do empenho. Não é tanto da irreverência, até é algo que o baralha, colidíamos na altura.

Mas foi aquela rapariga revoltada com os pais que fugia de casa?

Não. O cliché da revoltadíssima? Não, não. Tinha um lado certinho. Era mais uma revolta de chegar aos 17 anos e querer fazer televisão. Os meus pais pensarem que se fossem contra isso não ia correr bem.