Ana Zanatti: "Não temos de falar da nossa vida privada lá porque somos artistas. Cada um sabe porque se esconde"

Voltando ao ímpeto para escrever, ou mostrar, a poesia…

Pensei em reuni-los por assuntos. Como estava a dizer, eram temas muito diferentes e não iam caber no mesmo livro. Eram poemas que sentia que tinha de trabalhar mais. Estou muito mais habituada a escrever prosa, em que me estendo, escrevo palavras a mais. E a poesia é a arte da síntese. Num verso não são precisas muitas palavras, é preciso é que elas sugiram a imagem, que quanto mais rica melhor. Tinha dificuldade em trabalhar nisso. A minha tendência era adjetivar, relatar, escrever demais. Comecei a olhar para os poemas e comecei a cortar. Depois comecei a mostrar a duas amigas minhas, a Helga Moreira e a Marta Chaves, que são poetas. No fundo, elas fizeram o trabalho de editores. Ainda não tinha falado com nenhum editor na altura. O que é normal um editor fazer é ler e depois dizer: há aqui coisas que pode deitar fora, outras que pode desenvolver. Neste caso foram elas que me ajudaram nessa tarefa. Foram sendo as críticas daquilo que ia mostrando. Com elas também aprendi a não ser tão excessiva nas palavras, mas a ter mais contenção. A dar-me mais ao trabalho de procurar a palavra certa.

Já se reconhece no papel de escritora ou ainda se considera “atriz e pessoa que gosta de escrever”, como dizia há uns anos?

Na verdade, sim. Hoje em dia já me reconheço nesse papel porque talvez a escrita tenha vindo a ocupar um espaço muito maior do que o meu trabalho como atriz. Aos poucos, a escrita foi ganhando terreno. Era como se a minha casa tivesse várias divisões, todas elas ocupadas pelo teatro. De repente há uma que é ocupada pela escrita, depois começa a haver uma outra onde a escrita também entra. E os compartimentos começaram a estar cada vez mais tomados pela escrita.

Sabe porque razão permitiu que a representação saísse desses quartos?

Tenho noção. Por um lado, porque a escrita foi, desde sempre, a minha maior identificação. Poderia ter ido por aí e ter ficado só aí. Mas sou curiosa, gosto de experimentar muitas coisas e tudo quanto está relacionado com o campo artístico. Também poderia ter sido pintora. Só não me atirei para estudar em Belas-Artes porque sou canhota e ainda sou de uma geração em que nos proibiam de usar a mão esquerda. Quando andava no colégio atavam-me a mão esquerda com um lenço para eu ser obrigada a trabalhar, a escrever só com a direita. Em casa também tinha sempre vários pares de olhos a ver se estava a comer bem à mesa, se não usava a faca com a mão direita. Só sei fazer duas coisas com a mão direita, que é escrever e usar a faca para comer. Não sei fazer mais nada com a mão direita. Nem jogar ténis, nem nada disso, faço tudo com a esquerda. Convenci-me que não tinha jeito para nada porque como era forçada a trabalhar com a mão direita, ao longo da escola e do liceu, claro que não tinha a mesma agilidade que tinha com a mão esquerda. Nas aulas de desenho, esborratava um bocado as coisas.