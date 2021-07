Mudou-se para um convento, em pleno Monsanto, Lisboa, e durante vários dias viveu como uma noviça. Rezou, tratou de pessoas acamadas, distribuiu comida e roupa em bairros desfavorecidos. Encontrou ali uma paz que não esperava e, mais do que isso, fez as pazes com a sua infância, passada no Externato São José, dirigido por freiras. Como em todos os projetos anteriores, Anabela Moreira, quis colocar-se na pele de Josefina, a protagonista de “O Último Banho” (filme que se estreou esta semana), para entender melhor uma mulher que não conseguiu perceber totalmente à partida. Perdeu também 15 quilos e encontrou num dos adereços, um relógio de pulso, uma semelhança que lhe fazia lembrar constantemente a madrinha, Ester.

No filme de David Bonneville é uma noviça prestes a fazer os votos perpétuos quando reencontra o sobrinho (Martim Canavarro), abandonado pela mãe (interpretada pela irmã gémea de Anabela, Margarida Moreira). A vontade de cuidar deste jovem é grande, mas Josefina é confrontada com sentimentos que desconhecia. Incesto, pensamentos proibidos e dilemas morais fazem parte desta história, que chega aos cinemas portugueses esta quinta-feira, 1 de julho — e que faz parte do 23.º Festival de Cinema Luso-brasileiro de Santa Maria da Feira, que decorre até dia 4.

“O Último Banho” foi o pretexto para a conversa com Anabela Moreira, mas a atriz de 45 anos, que se mostra agora numa fase tranquila em relação às suas escolhas e ao que exige dela própria — muito graças às mulheres fortes que tem representado ultimamente —, contou ao Observador o que correu mal na primeira experiência na representação, em que teve de passar vários dias numa casa de alterne; falou do curso de psicologia que não terminou, da importância de homenagear os pais na curta-metragem que realizou e do motivo para eles não verem os filmes que faz.

[o trailer de “O Último Banho”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quais foram os passos para construir esta Josefina?

Nunca parto muito por fora, apesar de depois as transformações físicas serem evidentes, acontecem porque vêm de um processo interior e não exterior. Neste caso específico, assim que li o guião, existiam ali uma série de coisas que eu não compreendia, nomeadamente sobre a vida religiosa dela. E então perguntei ao David Bonneville, que gosta muito de atores, se a produção me dava apoio para passar uns dias num convento. E foi o que eu fiz. Estudei no Externato São José [no Restelo, Lisboa], que tem a congregação das irmãs dominicanas, e fui falar com uma delas. Não fui ao colégio, que era o que menos queria na vida. Consegui um contacto e descobri que elas têm um espaço extraordinário em Monsanto, que eu desconhecia. Fazem um trabalho extraordinário, têm uma zona onde acolhem crianças. Este foi o primeiro passo, ir para o convento, estar lá quatro ou cinco dias. Fiquei surpreendentemente agradada.

Porquê?

As irmãs todas têm um espaço para se recolherem à noite. Uma salinha com um quarto, uma espécie de suite. Funcionam com muitas regras, uma disciplina muito grande. Muitas delas são ainda noviças, estão na fase que dura anos até passarem a ser freiras, casarem com Deus. Qualquer uma de nós, num momento mais aflito da nossa vida, pode ir lá bater à porta. Elas recolhem-nos. Há pessoas que acham que podem ter uma vocação e vão lá passar umas semanas. Têm uma espécie de uma casa privilegiada, com um jardim privilegiado em pleno Monsanto. Estão muito recolhidas, quando saem à rua não vêm vestidas de freiras porque elas próprias dizem que são vítimas de bullying, chamam muito a atenção. E a ideia de estar ao serviço de Deus é não chamar a atenção sobre nós próprios. Por exemplo, elas cortam o cabelo muito curto, não para tirar o seu lado feminino, mas sim porque poderiam passar demasiado tempo a ocupar-se com as coisas do corpo.

Como era a rotina?

Já não me recordo a que horas, mas tínhamos de acordar muito cedo. Depois tínhamos um momento de oração com aqueles conhecidos cânticos dos conventos, era muito bonito. Gravei algumas coisas no telefone para o caso de ser necessário. Temos muitas ideias preconcebidas do que é a vida ali. Aquilo é uma intenção de nos darmos aos outros. Não é esquecermo-nos de nós mas, no fundo, usar este tempo de vida para estarmos nesta contemplação do que é maior. Tínhamos um momento do dia para ajudar pessoas que estão acamadas, em casa. Havia outros dias em que havia gente que ia lá lavar roupa. Há pastelarias que, quando sobra comida, vão lá entregar e então saíamos com uma carrinha e íamos distribuir em bairros muito pobres — às vezes também era roupa. Há um sentimento de plenitude quando fazemos uma coisa boa, elas alimentam-se de estar ao serviço dos outros. Eu saí de lá uma pessoa diferente. Foi muito bonito porque cheguei a uma altura em que pensei: olha, se tudo me corresse muito, muito mal, eu acho que ia ser feliz aqui. E isto foi um pensamento que eu alcancei ao fim de três dias.