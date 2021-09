Esta é uma análise diferente aos auriculares sem fios Sony WF-1000xm4, considerados atualmente uns dos melhores no mercado. No Observador, já testámos inúmeros gadgets de muitas maneiras: com análises tradicionais, com gifs, com cães e até no fundo do mar. Porém, não sabemos tudo. E, se às vezes, mais vale falar com o realizador do que com o crítico de cinema, com gadgets também vale a pena falar com outros peritos. Nesta “análise com especialista”, e sendo um teste a auriculares, a opinião que conta é a da maestrina Rita Castro Blanco.

Os auriculares usados para a análise ↓ Mostrar ↑ Esconder Sony WF-1000XM4 — Lançados em junho de 2021. Preço atual, cerca de 280 euros. Galaxy Buds+ — Lançados em março de 2020. Preço atual, cerca de 90 euros. Samsung Earphones Tuned by AKG EO-IG955 — Lançados em 2017 com os smartphones Galaxy S8. Preço atual: entre de 10 a 20 euros.

O teste foi simples. Com três auriculares de preços distintos em cima de uma mesa — começando pelos da Sony e incluído até uns com fios mais antigos –, a maestrina escolheu três músicas e, numa hora, pô-los no ouvido e tirou-os várias vezes, ouviu e criticou. No final, ficou surpreendida com a qualidade de todos, mas deixou críticas e até uma recomendação para a saúde auditiva.

A especialista. “Evito usar auriculares wireless“

Rita Castro Blanco é maestrina principal da Uddersfield Philarmonica Orquestra e trabalhado entre Portugal e o Reino Unido. Formou-se com distinção na Royal Northern College of Music. Já trabalhou com maestros da BBC Philharmonic, tendo já tocado com a Orquestra Gulbenkian. O repertório é longo e é considerada “uma das eminentes jovens maestrinas portuguesas”.

Ao chegar à redação do Observador, a maestrina assumiu que nunca tinha experimentado uns auriculares “in-ear” (os que se põem dentro do ouvido) sem fios porque evita “usar auscultadores wireless“. Por coincidência — este facto não tinha sido referido até ao momento em que chegou à redação — revelou que o dispositivo que comprou para ouvir música em casa são uns Sony WH-1000XM4. O nome não é estranho: são os auscultadores “over-ear” — e não “in-ear” — que ficam à volta das orelhas equivalentes da mesma marca.

Apesar de terem função bluetooth — ou seja, funcionam sem ser preciso um fio –, e serem também conhecidos pela qualidade e cancelamento de ruído (também conhecido como “noise canceling”), Rita Castro Blanco diz que os usa “sempre com cabo”. “Às vezes pode haver falhas” e, como os utiliza “a maior parte das vezes para trabalho e para estudar”, escolhe essa fiabilidade em detrimento de não ter fios a incomodar. “É mais fidedigno o som”, disse também antes de usar pela primeira vez as duas versões sem fios que estavam em cima da mesa.

Antes do teste, a maestrina fez questão de frisar um ponto: “Há também uma questão importante que é a saúde auditiva”. “Com os auriculares in-ear é preciso ter cuidado com o volume”, alerta. Também por isso, privilegia sempre “ouvir ao vivo” ou sem auscultadores. “Quando estou a ouvir música tenho uma sensação muito física e próxima”, explica. E adianta: “Nunca vou conseguir obter isto [nem sequer] com uma coluna”.

A análise: uns auriculares topo de gama, uns wireless e uns tradicionais sentam-se à mesa com uma maestrina

Os três equipamentos foram utilizados com músicas recomendadas pela maestrina 5 fotos

Antes da análise, Rita Castro Blanco sabia que ia ter de responder a três perguntas:

“Que música/músicas podem ser boas para perceber a qualidade de uns auriculares (pode ser clássica ou outra)?”;

“A qualidade de som é boa em todos os modelos?”;

“Quais as principais diferenças entre os aparelhos?”

Para a primeira questão ainda tentámos pedir alguma canção conhecida de Rui Veloso ou a banda sonora do musical “Hamilton”. Porém, a maestrina acabou por escolher apenas músicas clássicas — “é a melhor forma de perceber os tons”. Para começar, o primeiro andamento de Gustav Mahler, porque “começa com uma parte calma, muito tímbrica” e permite “perceber se os timbres estão certos”. A segunda música foi o suite “O Pássaro de Fogo”, de Igor Stravinsky. Por fim, a terceira selecionada foi o quinto andamento da quinta sinfonia de Dmitri Shostakovich (nas hiperligações pode ouvir as versões que utilizámos). Com isto, a primeira pergunta ficou respondida.

Com as músicas escolhidas, começou o teste. Em cima da mesa — numa sala relativamente silenciosa — estavam os Sony WF-1000xm4 (que vamos passar a chamar apenas de “Sony)”, uns Galaxy Buds+ (que vamos apelidar simplesmente de “Buds+”) e uns auriculares sem fios Samsung Earphones Tuned by AKG EO-IG955 (que vamos chamar só de “AKG”).

[Quer acompanhar o resto do artigo com melodia? Abaixo, se estiver a utilizar um navegador de internet, pode ouvir uma das músicas utilizadas para o teste enquanto mantém o artigo aberto]