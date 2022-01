Andebol após regresso da Venezuela, Donner, a faculdade aos 30 e o futuro como treinador: entrevista de vida ao guarda-redes Humberto Gomes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Festeja o aniversário no primeiro dia de cada ano mas parece que, de certa forma, as estações não passam por ele. Aos 44 anos ainda é atleta de 1.ª Divisão, internacional português até há bem pouco tempo e fez parte de várias gerações da seleção nacional de andebol. Do tempo em que talvez a equipa portuguesa procurasse “perder por poucos” frente às principais potências, contra as quais agora joga olhos nos olhos, contra as quais vence jogos ou, lá está, perde por poucos, mas sem que esse seja o objetivo.

Humberto Gomes é uma das referências do andebol nacional e, sem precisar de pensar muito, um dos maiores exemplos de longevidade no desporto português nos últimos anos. Atualmente no Póvoa AC, do principal Campeonato português, o guarda-redes conversou com o Observador sobre o que esta geração de andebolistas, de talento habitual, porém com mentalidade diferente, pode fazer no Europeu de andebol que arranca esta quinta-feira. Portugal entra em campo só amanhã frente à Islândia e Humberto, como sempre, vai estar de olhos postos na bola. Só que, desta vez, fora das balizas e de campo, depois de não ter sido convocado para a competição que se desenrola na Hungria e Eslováquia.

Questionado sobre se a ausência dos convocados tinha sido uma espécie de acordo de cavalheiros com o selecionador Paulo Pereira, Humberto Gomes chamou-lhe uma “conversa” normal, relativa à posição de guarda-redes que “mais cedo, ou mais tarde, teria de ser renovada”. “Claro que me custa, mas o selecionador achou que seria agora a altura ideal. Eu concordei sem problema nenhum”, referiu. Falhará, assim, mais um capítulo de uma geração que foi aos Jogos Olímpicos, que ficou no décimo lugar no último Campeonato do mundo (2021, Egito) e no último Europeu de 2020 conseguiu a sexta posição (disputou-se na Áustria, Noruega e Suécia) – tudo classificações que nunca tinha conseguido na sua história.

O experiente atleta admite que ficou “um pouco triste” com a “compreensível mudança que teria de ser feita” na baliza mas não se mostra abatido, antes expectante pelo que os seus antigos colegas podem fazer este ano. E, garante, “enquanto jogar” podem contar com ele. Independentemente da função: “Disse ao selecionador que enquanto jogar e ele achar que eu poderei ajudar, mesmo que seja no banco ou de outra maneira qualquer, eu estarei sempre disponível, porque enquanto eu jogar a seleção será sempre um sonho. Claro que eu gostaria muito de ter ido mas de certeza absoluta que os guarda-redes que têm trabalhado na seleção vão dar conta do recado”. Os guardiões que Portugal leva ao Europeu são Manuel Gaspar e Gustavo Capdeville, depois de saída de Miguel Espinha dos 18 eleitos.