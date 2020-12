“Apesar de não ser sequer o diretor, tornou-se o rosto da Agência de Saúde Pública da Suécia, o que é muito estranho. Parece-me óbvio que ele cometeu muitos e sérios erros de julgamento”, avalia por sua vez Lars Calmfors, economista e professor do Instituto de Estudos Económicos Internacionais da Universidade de Estocolmo, que também tem verbalizado frequentemente o seu anti-Tegnellismo na imprensa internacional.

“O estranho é ele ser tão popular, tem um grande clube de fãs, às vezes brinco com isso: nos Estados Unidos, o responsável pela estratégia é o Trump, na Suécia é o Anders Tegnell, e os resultados são parecidos, no que diz respeito à disseminação do vírus e ao número de mortes. Esta resistência ao uso de máscaras e a negação dos perigos da pandemia costuma estar à direita do espectro político, mas aqui é ao contrário: o clube de fãs do Anders Tegnell é de esquerda.”

Flores, grupos de Facebook e tatuagens

Não será exagerado falar em clube de fãs. Anders Tegnell, que nasceu a 17 de abril de 1959 em Uppsala, estudou medicina em Lund e se especializou em doenças infecciosas em Linköping, tem t-shirts com a sua fotografia à venda na Amazon, posters à Obama com a sua cara — a mensagem é “Tvätta Händerna” (“Lave as mãos”), em vez de “Hope” (“Esperança”) — e vários grupos de apoio com milhares de seguidores no Facebook.

Também há pelo menos uma pessoa, Gustav Lloyd Agerblad, um sueco de 32 anos, com a sua imagem tatuada no braço. “Acho que ele é a cara desta crise, acho que está a fazer um bom trabalho porque se tem mantido firme na linha da frente e porque se tem limitado a fazer bem o seu trabalho”, disse em abril, à Reuters, acabado de tatuar num estúdio em Södermalm, no centro de Estocolmo, onde ainda estão várias versões do desenho, em papel vegetal, coladas à parede.

Lisa Caiado Thorfinn, médica portuguesa a trabalhar nas urgências do Hospital de Linköping, onde Tegnell estudou e trabalhou, lembra-se de o ouvir contar, numa entrevista a uma rádio local, durante o verão, que eram tantos os ramos de flores que os admiradores lhe mandavam para casa que teve de chegar a acordo com a florista, para dividir as entregas pelos vários dias da semana. “Ele tem uma legião de fãs, a maior parte dos suecos está contente com as medidas tomadas e acha que a Suécia está a fazer muito bem, é uma minoria que acha que devia ter havido um confinamento, que acha que se deviam usar máscaras, que está insatisfeita.”