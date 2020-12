Aos 20 anos, o guitarrista André Santos chegou a Lisboa vindo da Madeira, quando o irmão, Bruno Santos, também guitarrista, já era músico e professor de profissão. Cada um foi fazendo o seu percurso, contando discos, colaborações ou concertos com gente respeitosa como Mário Laginha, Lena d’Água, Salvador Sobral ou Bernardo Sassetti.

Até que, aquilo que começou como uma brincadeira na sala de estar de casa dos pais, onde o mais novo aprendia os acordes e o mais velho aproveitava-se do irmão “como cobaia”, transformou-se num projecto, o “Mano a Mano”, que vai agora no quarto disco, sendo que os irmãos começaram a tocar juntos em 2010/2011. E desta vez trata-se de O Disco de Natal. O que está lá gravado é precisamente aquilo que se lê no título: música de Natal.

O primeiro concerto de apresentação deste novo álbum acontece esta quarta feira, 3 de dezembro, Teatro Baltazar Dias, no Funchal, com uma sessão extra às 18h00, porque a das 21h00, entretanto, esgotou. Dia 17 regressam a Lisboa, agora, sim, juntos, para apresentar o novo trabalho no Teatro Villaret. Jazz, blues, “Jingle Bells”, terá direito a tudo. Só não vai aparecer um coro gospel ou a Mariah Carey (que se saiba). Isso fica para outros natais em família.

[ouça “O Disco de Natal” na íntegra através do Spotify:]

Com ou sem Covid-19, o disco já estava em mente, depois de um desafio de um músico amador madeirense, José Carlos Martins, que os convidou para fazer uma homenagem aos Beatles e, depois, os desafiou a fazer um disco de Natal com guitarras e cordofones. Dos ensaios à gravação, chegaram depressa também às memórias de natais passados. Dos tempos em que ficava ansiosamente à espera das prendas, vem-lhes à memória, por exemplo, um tio que lhes oferecia sempre discos. Ou as primeiras guitarras e as primeiras lições de acordes: ”À medida que o André foi evoluindo, comecei a aprender também com ele. Nunca tinha usado pedais e efeitos, por exemplo, e, de vez em quando, peço-lhe ajuda. Não há essa coisa de um querer imitar o outro. Inspiramo-nos”, confessa Bruno Santos nesta conversa com o Observador.

Já sobre épocas menos festivas, os dois têm conseguido manter atividade nestes tempos de pandemia. Bruno Santos, que também é diretor pedagógico do Hot Club de Portugal, refere mesmo que a decisão de não baixar salários naquela instituição foi “uma boia de salvação”. André Santos também não “baixou os braços”, aproveitou para trabalhar neste disco e começar o “Cordas Soltas”, rubrica digital de conversas com outros guitarristas, como Pedro Jóia ou Peixe (Ornatos Violeta, Pluto). “Foi quase uma coisa egoísta de querer aprender, de curiosidade, porque as perguntas eram quase dúvidas existenciais minhas”, comenta.

Quanto ao futuro, não se lançam em previsões. Acreditam que o talento e a formação portuguesa, da qual são ambos produto, vai continuar a dar cartas. Mas dependerá sempre mais do aluno do que do professor. E é possível que irmãos e músicos que trabalham juntos não se chateiem. Promessa dos manos Santos. Até porque o mais velho mudou as fraldas ao mais novo.