Andrea Arnold passou quatro anos a filmar a vida de uma vaca: "Só vemos ecrãs e tudo embalado, não conhecemos a realidade"

Gosta da imprevisibilidade da vida?

Sim, não se pode controlar, as coisas vêm até nós. Por exemplo, com o extrator de foco [1.º câmara assistente], gosto que esteja à procura e não à frente da ação. Acho que deve estar à procura, sem saber o que fazer, mas encontrar o que está a acontecer. É a ideia de que a vida está à nossa frente, não a podemos controlar, manipular. Gosto disso… e se estou a realizar uma cena e sinto que é previsível, vou fazer algo diferente para abanar um pouco o momento. Estou sempre à procura da realidade, do que é real, vivo. Quando temos estas pessoas, que não são atores profissionais, é imprevisível. É por isso que gosto deles.

Porquê?

Às vezes não aparecem a tempo. Temos de os levantar da cama. No “American Honey” isso acontecia muitas vezes, não se queriam levantar, porque tinham saído à noite, tinham ido dançar e não queriam vir filmar. Tínhamos de os acordar: “tens de vir, é o teu trabalho”. E eles diziam “não, não quero, porque deveria de querer ir?”. E tínhamos de esperar imenso tempo. Mas gosto disso. No “American Honey” tínhamos operários que trabalhavam numa petrolífera e algumas raparigas que também faziam parte do filme estavam a flirtar com eles. Uma das mulheres estava a ver e não gostou, agarrou nele e levou-o para casa. E isso foi a meio de uma cena. E ela levou-o, tive de filmar a cena de novo. Não se pode fazer nada, são pessoas, se decidem que vão para casa, vão para casa. Por vezes é um pesadelo, mas prefiro esses desafios a ter tudo controlado. Para mim isso é algo morto… por isso, fazer documentários é uma extensão do que me interessa. E quero fazer mais.

Por falar nisso, como é filmar vacas?

Por vezes é alarmante. Na maior parte do tempo não parecem agressivas, mas são grandes e mexem-se. E à volta delas tudo se torna escorregadio, é preciso ter cuidado. Houve momentos em que eu e a Magda [Kowalczyk, diretora de fotografia] quase tivemos acidentes. Fomos filmar um boi, e era um novo boi colocado no campo com as vacas. Fomos filmar o que ia acontecer, era só eu e ela num camião, ela estava atrás, a filmar, e eu a conduzir. E o boi, que era jovem, com as hormonas em grande, tinha acabado de descobrir o seu poder. Não faço ideia o que ele pensou o que nós éramos, mas não gostou do camião, começou a ir contra ele, o que foi assustador: ele era gigante e estava a usar toda a sua força. Disse à Magda que tínhamos de sair e o boi e as vacas foram atrás de nós. Senti que ele ia mesmo virar o camião, é um daqueles momentos assustadores mas… a Magda assustava-me às vezes, porque ela metia-se mesmo lá no meio. Quando decidimos que era a Luma que iríamos filmar, ela metia-se lá no meio, mesmo quando as vacas estavam a ser ordenhadas. A Magda não acreditava que elas a iam magoar e isso manteve-a segura. Ela sentia-se segura e relaxada entre elas e é provável que as vacas tenham sentido isso. É por causa disso que ela consegue aquelas imagens… penso que ela no final sentia-se uma delas, já pensava como elas.