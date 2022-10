Antes de viajar para Berlim, na Alemanha, e regressar à Ucrânia, de carro, depois de meses fora do país, o escritor ucraniano Andrei Kurkov esteve em Lisboa a apresentar o seu novo romance Abelhas Cinzentas. Pela primeira vez traduzido em Portugal, o autor de 61 anos, nascido em São Petersburgo, nos tempos da União Soviética, tornou-se nas últimas duas décadas um dos mais destacados autores ucranianos contemporâneos, traduzido em mais de 40 línguas. A obra que tem produzido mistura um humor tenaz e de sátira com uma crítica e análise microscópica à realidade pós-soviética. Pode dizer-se que é um manifesto contra a nostalgia, mas que não deixa de nos dar, através desse elemento, uma leitura contemporânea sobre os conflitos que têm surgido no leste europeu e na tensão entre Rússia e Ucrânia.

O seu romance é, aliás, mostra disso mesmo: narra a história de Sergey Sergeyich, um apicultor que vive numa aldeia na região do Donbass, de onde tudo desertou, entre pessoas, gás, eletricidade, correios ou a mais elementar loja de mantimentos. Uma realidade ficcional, baseada na veracidade do que ali sucede desde 2014, da anexação da Crimeia e do início dos conflitos entre separatistas, ucranianos e russos. Volvidos apenas alguns anos, a história parece tomar dimensões visionárias. A guerra entre os dois países escalou e o mundo voltou atenções para uma realidade presente, mas silenciada. E a vida de muitas pessoas tornou-se pública aos olhos de todos. Na história deste apicultor, entre o Donbass e a Crimeia, para onde decide viajar no verão com as abelhas, encontra-se uma zona “cinzenta” de conflito permanente, onde a apatia parece ter tomado conta daqueles que ainda ali permanecem.

A partir deste romance, Kurkov esteve à conversa com o Observador e falou do atual conflito, da possível escalada e do papel que desempenha enquanto escritor, mais do que nunca ameaçado. Acredita que a guerra está a moldar um país que tantas vezes criticou no passado pela sua corrupção e ebulição permanente. “Estão a construir uma nação adequada, que está pronta para se defender.” Regressa com esperança em dias melhores à Ucrânia, que diz ser hoje “um país incrível”, “cheio de humor e de grandes pessoas.”

▲ A capa da edição portuguesa de "Abelhas Cinzentas", de Andrei Kurkov (Porto Editora)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.