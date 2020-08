Muito bem, já estou a entender melhor a sua posição. Permita-me então que volte ao sítio onde estávamos: o medo de Lukashenko. Falou-me num “medo animalesco”, mas não chegou a explicar o que é que está na causa disto tudo. São fatores externos ou internos?

Acima de tudo são fatores internos. Lukashenko não consegue pegar na economia e o seu grande erro foi o tratamento da Covid-19. Esta foi a gota de água para o povo, porque ele ofendeu a população inteira da Bielorrússia com a sua atitude. Ele viu o ódio. E até reagiu quando soube que na Internet havia quem lhe chamasse “Sasha dos 3%” [alcunha que teve origem num meme, criado para passar a ideia de apenas aquela percentagem apoiar Aleksander Lukashenko] e “barata” [insulto que Sergei Tsikhanouski atribuiu ao Presidente da Bielorrússia, dizendo era preciso esmagá-lo, o que levou a um apelo à “revolução dos chinelos”]. Lukashenko viu o ódio e viu algo que ele sabe reconhecer muito bem: o povo está contra ele mesmo e apoia Tsikhanouskaya. Lukashenko olhou para um futuro em que não controlava nem o país nem o povo e por isso é que entrou em pânico. E entrou em pânico várias vezes. Isso foi bem visível quando durante a campanha fez visitas à OMON [unidade especial de polícia] e à polícia anti-motim. Essas visitas foram apenas em parte para mobilizá-los, porque também serviram para Lukashenko ver se eles o poderiam trair. Repare, houve dezenas de milhares de pessoas que saíram de casa para ver Tsikhanouskaya e, ao mesmo tempo, Lukashenko estava a visitar as mesmas forças especiais que depois iria usar contra o povo. Tornou-se muito visível: as pessoas rejeitaram Lukashenko.

Não vou contestar essa sua última frase, mas a realidade também nos diz isto: Tsikhanouskaya está fora do país e não há nenhuma maneira viável para que Lukashenko lhe transfira o poder de forma pacífica. O que está à vista é que Lukashenko conseguiu devorar mais um adversário. Como é que lhe foi possível fazer isto ao longo de 26 anos? E, além disso, crê que Lukashenko tem condições materiais para continuar a fazê-lo?

Até agora, tem sido possível porque ele tem tido dinheiro ao seu dispor. A partir de 2010 começou a ter menos dinheiro, depois de ter roubado as eleições e de ter alienado o FMI, que já nem quer falar com ele. Mas o seu principal apoio tem sido a Rússia e, depois de 2016, com o levantamento das sanções, tem sido apoiado pelo Ocidente. O Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento está a dar-lhe dinheiro, o Banco Mundial está a dar-lhe dinheiro. De forma bastante cínica, devo dizer, porque o Banco Mundial deu 90 milhões de euros a Lukashenko para lutar contra a Covid-19. Mas o pior inimigo de Lukashenko é a economia. E quando digo que a atitude dele perante a Covid-19 foi a última gota não tem a ver com a negação da existência da pandemia. Tem a ver com os insultos dele às pessoas.

Ele subvalorizou o perigo da pandemia.

Absolutamente. Humilhou as pessoas. E, ao mesmo tempo, as pessoas aperceberam-se de que não precisam deste regime. Porque quando ele se comporta desta maneira, as pessoas começam a organizar-se. Houve um amplo movimento de voluntários: houve pessoas a angariar dinheiro para comprar medicamentos, outras foram ajudar médicos, outras foram ajudar os mais velhos. O comportamento de Lukashenko deixou claro às pessoas o quanto ele as despreza.

Mas isto é o suficiente para diminuir o controlo que Lukashenko tem do poder? Falo de questões materiais. Tem a economia na mão? Tem o exército na mão? Tem o aparelho de segurança do Estado na mão?

Ele não controla a economia, não controla o exército (do qual ele nunca fala, se reparar), mas é verdade que tem o controlo do aparelho de segurança. Tanto que está a servir-se dele de forma intensiva nas ruas. Mas não creio que a situação continue a ser tão monolítica como tem sido até aqui. Disse-me há pouco que ele conseguiu livrar-se da adversária dele. Sim, tanto que a fuga da Sviatlana Tsikhanouskaya para a Lituânia foi organizada pelo aparelho de segurança do Estado — eles próprios o confirmaram, tal como a assessora de imprensa dela. Ela saiu do país, mas a mensagem não. Ela não andou a fingir que era uma candidata, o que importa é a mensagem: que precisamos de novas eleições sem Lukashenko. Isto não tem nada a ver com uma candidata, tem tudo a ver com as pessoas a exigirem que Lukashenko saia do poder.