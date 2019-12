“Boris Johnson é um performer com um dom extraordinário para se ligar ao público”

Cobriu muitas campanhas no passado. Foi cronista político do Telegraph, escreveu para a Spectator… Que balanço faz desta campanha comparada com outras no passado?

O Brexit tornou esta campanha diferente. E Boris Johnson também, porque ele é um performer com um dom extraordinário para se ligar ao público em geral. Ele consegue ligar-se às pessoas através da televisão e também ao vivo, quando está com elas. É o tipo de pessoa que entra num centro comercial numa tarde aborrecida de quarta-feira e consegue mudar completamente o ambiente. E isso é raro, a maioria dos políticos não consegue fazer isso, portanto sem ele esta teria sido uma campanha mais aborrecida. Foi assim da última vez, em 2017, quando Theresa May foi a candidata conservadora e não tinha essa capacidade para atuar. Por estranho que seja, a política mais famosa da minha geração, Margaret Thatcher, tinha essa capacidade — embora não da mesma forma que Johnson tem. Ela não atuava, tentava era tornar a campanha interessante e divertida para as pessoas que a estavam a ver e geralmente era bem sucedida. Ele é bem sucedido.

As pessoas aqui no Reino Unido referem como estão fartas da situação do Brexit e como as coisas no Parlamento andaram a ser arrastadas ao longo de muito tempo. Acha que sem o elemento Boris muitos dos eleitores ter-se-iam simplesmente alienado da campanha ou optado por um voto de protesto?

Sim. Aquilo que envolveu as pessoas, em primeiro lugar, foi o referendo de 2016, quando muita gente que não costuma sequer votar foi votar. Pensaram “é a nossa hipótese, sentimo-nos ignorados pelo sistema político e agora podemos dar a nossa opinião e dizer que queremos sair, queremos retomar o controlo”. E desde o referendo, no verão de 2016, essas pessoas ficaram indignadas e zangadas por ainda não termos saído da União Europeia (UE). Portanto elas sentem que Johnson é o único que lhes prometeu isto e confiam nele. Por isso as pessoas que votaram Leave viram nele uma última esperança e os que votaram Remain sentiram que tinham de o travar para alterar o resultado do referendo. Mas o referendo foi o tema que verdadeiramente mobilizou as pessoas — e sim, Boris esteve envolvido nisso, fazendo parte da campanha do Leave. Portanto ele tem essa capacidade de apelar ao grande público, incluindo um terço do eleitorado britânico que normalmente não vota. Ele é melhor a chegar a essas pessoas do que a maioria dos políticos convencionais.

É interessante, porque ele não vem de uma família de origens humildes, mas parece capaz de mobilizar mais o eleitorado de classe trabalhadora do que a maioria dos líderes tory.

Há várias razões para isso, mas creio que a principal é o facto de ele ter desenvolvido, ao longo da vida, um excelente sentido do ridículo. Se ele acha que alguém está a dizer algo absurdo, faz uma piada sobre isso ou goza com a pessoa. Portanto acaba por parecer uma figura muito anti-sistema, porque o sistema tem tendência para ser muito pomposo e solene, para levar as coisas muito a sério e achar que compreende coisas que as pessoas comuns não compreendem. E Johnson não se comporta assim, de todo. Essa é uma das razões pelas quais o público gosta dele, as pessoas sentem que podiam tomar um copo com ele no bar se o encontrassem e também sentem que ele se de ri das pessoas que merecem que a gente se ria delas.