Na primeira madrugada de novembro, e com a urgência externa de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra encerrada, sobravam duas médicas obstetras para assegurar a urgência interna, um número abaixo dos quatro especialistas exigidos para uma maternidade da dimensão da do Hospital Fernando da Fonseca, que faz mais de 2600 partos/ano. Nesse dia, tinham entrado em vigor as escusas ao trabalho suplementar de vários especialistas em Obstetrícia, o que levou o hospital a acionar o plano de contingência. Estava a começar aquele que o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde antecipou como “o pior mês de sempre” no SNS. Mas as dificuldades já se agravam há semanas, com cada vez mais médicos a recusarem-se a fazer horas extraordinárias além daquelas a que são obrigados por lei.

Naquela madrugada no início de novembro, pouco antes da duas da manhã, as duas obstetras foram chamadas para uma cesariana emergente. A frequência cardíaca do bebé de Marlene começara a diminuir de forma brusca (uma situação que os médicos designam como “desaceleração”), obrigando a uma cesariana de emergência. Enquanto o parto decorria, uma outra grávida, Patrícia, internada no hospital, começava a sofrer um descolamento da placenta, com hemorragia associada — outra situação clínica grave, e que também obriga à realização de uma cesariana de emergência. Sem mais obstetras ao serviço, e perante a necessidade de dar resposta às duas mulheres, a equipa médica enfrentava sérias dificuldades e tinha de tomar uma decisão.

Duas obstetras para duas cesarianas e uma médica “em estado de choque”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.