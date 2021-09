Um estilo pouco entusiasmante, mas que tem as suas vantagens: afinal, a seriedade com que Merkel encara o cargo também é a mesma que faz com que saia agora do poder sem nenhum escândalo de maior — algo difícil de conseguir ao fim de 16 anos no poder. Muito dos seus antecessores eram figuras marcantes e inspiradoras, mas saíram de cena manchados: foi o caso de Kohl, com o escândalo dos donativos, e também de Willy Brandt, que se demitiu depois de ser conhecido que um dos seus conselheiros mais próximos era um espião da RDA.

Em privado, dizem, Angela Merkel é cheia de sentido de humor, como comprovam as suas imitações de líderes mundiais, como Sarkozy, Berlusconi e Putin. Mas em público, nada disso transparece. Angela Merkel não inspira, não marca, não faz rir nem provoca lágrimas de emoção; mas, ao evitar ser uma heroína, também não cai do pedestal. É por isso que tantos dizem que não é exatamente uma política, mas sim “uma gestora de crises”.

Do “mancha no currículo” da crise grega à “liderança moral” da crise dos refugiados

A crise mais difícil de gerir foi a do euro. Isso mesmo confessou a própria há alguns dias, dizendo que sabe que “exigiu muito do povo grego”. Para Alan Crawford, não há dúvidas de que a forma como a Alemanha lidou com os países do sul durante a crise das dívidas soberanas e, particularmente, com a Grécia, é “a mancha no seu currículo”.

As críticas dos alemães aos gregos, com laivos moralistas, não caíram bem numa Europa desunida e em profunda crise económica. As condições duras impostas em troca dos resgates financeiros, que tiveram consequências sociais trágicas na Grécia, foram tidas como inegociáveis: Alternativlos, sem alternativa, foi a expressão frequentemente usada por Merkel para definir o formato definido para lidar com a crise financeira da União. Muitos, como o ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis, não lhe perdoam: “Ela nunca teve uma visão sobre o que fazer com a zona Euro depois de ela ser salva e a forma como ela a salvou foi muito polarizadora, tanto dentro da própria Alemanha como da Grécia”, disse recentemente à BBC o antigo ministro do Syriza.