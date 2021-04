Está definitivamente ultrapassada a questão judicial e já é o momento de fazer essa reconciliação?

Como disse o líder do partido não há penas perpétuas em Portugal. Isaltino Morais é um homem livre.

E é um autarca modelo para o PSD?

É um autarca modelo a nível nacional, portanto não há razões para que não possamos apoiar Isaltino Morais.

Mas em 2017 dizia que Isaltino Morais e Paulo Vistas eram farinha do mesmo saco. Mudou de opinião?

O que eu me quis referir em 2017 quando afirmei isso foi que Paulo Vistas tinha sido vice-presidente de Isaltino, acompanhou Isaltino durante muitos anos, foi líder do PSD local e fazia parte da mesma família social-democrata no concelho de Oeiras.

Não existe o risco de se instalar a perceção de que o PSD teve medo de ir a votos contra Isaltino Morais e está a tentar somar aqui uma vitória artificial?

Não. Isaltino Morais e o PSD confundem-se. Há vários militantes do PSD já nas listas de Isaltino e portanto não faz sentido a família estar desunida. Isaltino Morais é social-democrata, afirma-se como social-democrata e as políticas implementadas no concelho de Oeiras são sociais-democratas. Não faz sentido concorrermos separados.

Aparentemente existe um impasse na direção do PSD. O que está a travar o apoio tácito à candidatura?

Nada. A comissão política nacional [núcleo duro do PSD] está a refletir.

Falemos sobre Amadora. Na qualidade de líder distrital de Lisboa, sente-se confortável por apoiar uma candidata que defende ideias como a castração química para pedófilos?

Sinto-me muito confortável. A Suzana Garcia é uma candidata combativa, inteligente, determinada, ciente dos problemas sociais da Amadora e a candidata que escolhemos para vencer as eleições.

Esta semana o PSD justificou esta escolha em parte por serem eleições autárquicas e não para eleições nacionais, sugerindo que não seria uma boa candidata para deputada. Entende que Suzana Garcia tem condições para aplicar as tais políticas sociais-democratas que o PSD quer nas autárquicas?

Sem dúvida.

Com esta linha de raciocínio, com ideias tão diferentes das do PSD?

Dentro do PSD existe liberdade de pensamento individual. O partido tem uma posição oficial sobre o tema [castração química], o que não impede que cada um tenha o seu pensamento individual. Suzana Garcia tem um perfil de autarca, tem um perfil de fazer coisas, de resolver coisas, essas posições não se vão refletir.

O que é que leva exatamente o PSD a crer que Suzana Garcia tem esse perfil de autarca? É alguém que quer fazer coisas… Que coisas?

Foi analisado o perfil da Suzana Garcia, houve reuniões, conversas, traçar de objetivos comuns entre o partido e candidato, foi analisado obviamente o concelho e o perfil do concelho… Suzana Garcia é a candidata perfeita para romper com a indiferença. É uma candidata de rutura de 42 anos de gestão de esquerda que tem apresentado índices grandes de criminalidade e de abandono escolar superiores à Área Metropolitana de Lisboa. Suzana Garcia tem o perfil ideal.

Então deixe-me pedir-lhe a análise do seguinte comentário de Suzana Garcia: “Um fulano como Mamadou Ba é um traidor da pátria. Ele podia fazer esse ataque no país dele, onde ele podia ter utilidade. No Senegal há imensos problemas, ele que vá lá tratar deles, conspurcar o legado cultural deles, e não o meu, o da minha pátria, o do meu pai”. Sente-se confortável em apoiar uma candidata que convidou um cidadão com nacionalidade portuguesa a voltar para a “terra dele”?

É preciso perceber o contexto de várias afirmações de Suzana Garcia. São feitas como comentadora de um programa da manhã…

Isso desculpabiliza-a?

Não. Mas é importante também analisarmos o que é que ele [Mamadou Ba] disse…

Portanto, podem ter justificação as declarações de Suzana Garcia?

Foram declarações feitas dentro de um contexto de comentário de um programa de televisão.

Qual é a justificação para mandar alguém de nacionalidade portuguesa voltar para a terra dele?

Não ouvi a sequência de comentário de Suzana Garcia…

Mas está a sugerir que pode haver um contexto em que esta afirmação é admissível?

Não digo que é admissível. Nem concordo com o comentário extraído da forma como o apresentou.