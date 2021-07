Tudo começou, sem que nada fizesse prever, em Linda-a-Velha, Lisboa, em 2014. Numa operação coordenada com a Polícia Judiciária, as autoridades espanholas foram a casa do empresário luso-angolano Guilherme Taveira Pinto no âmbito de uma investigação a um esquema de corrupção relacionado com a venda de armas por parte da empresa espanhola Defex a Angola. O empresário, em fuga há vários anos, não estava no local e, sobre o inquérito, poucas provas foram recolhidas. Mas na casa estava um ficheiro que continha uma série de iniciais — “Ass.Mang, “VM”, “GC”, entre outras — e que acabaria por ser a chave para uma outra alegada teia de corrupção, cuja acusação está prestes a ser conhecida. Um processo que promete apertar ainda mais o cerco à corrupção que Angola dá provas de querer combater dentro de portas.

Nesse ano de 2014, para Madrid, conforme conta o jornal espanhol El Mundo, que há vários anos acompanha as suspeitas de corrupção no negócio entre Espanha e Angola, seguiram alguns documentos apreendidos na casa de Guilherme Taveira Pinto, tendo um deles chamado a atenção das autoridades espanholas: uma folha Excel, encriptada, intitulada “codigo.clod-09.11.07.xls”.

Como as autoridades espanholas viriam mais tarde a descobrir, as iniciais “clod” referem-se exatamente ao Centro Logístico e de Distribuição de Luanda e remetem para o caso que, desde 2016, está sob investigação: o pagamento de subornos por parte da empresa espanhola Mercasa a dirigentes angolanos para a construção de um mercado de abastecimento em Luanda, no valor de centenas de milhões de euros, que nunca chegou a ver a luz do dia.

Depois de conseguirem desencriptar o ficheiro, os espanhóis encontraram uma lista com números e iniciais. De acordo com o trecho da acusação (de 265 páginas), ainda a ser ultimada pelas autoridades espanhola, revelado pelo El Mundo, no documento Excel constavam iniciais como “Ass.Furt”, “VM”, “GC”, “Part”, “VP”, “P.Espada”, “J.L.” e “C.G.’S'”. Após a investigação, as autoridades, conforme refere aquele diário, terão concluído que “VM” e “GC” se referiam, respetivamente, ao vice-ministro do Comércio, que, em 2007, data da criação do documento Excel, era Manuel da Cruz Neto, e Gomes Cardoso, o então diretor nacional do Comércio, que viria a morrer em 2018. O jornal refere ainda a existência das iniciais “Ass.Mang”, que dirão respeito a Archer Mangueira, na altura o assessor económico de José Eduardo dos Santos, que mais tarde viria a suceder a Manuel da Cruz Neto no cargo de vice-ministro do Comércio e chegaria a ministro das Finanças de João Lourenço — que, na altura do escândalo Mercasa, era vice-presidente da Assembleia Nacional angolana.

A ligar estes três dirigentes angolanos está o empresário luso-angolano Guilherme Taveira Pinto, há vários anos procurado por Espanha, que tem visto os seus mandados de detenção europeus e internacionais rejeitados por Angola. No caso Mercasa, cujos crimes terão sido cometidos entre 2006 e 2016, o empresário que atuou como intermediário terá recebido cerca de três dos 32 milhões pagos pelo Estado angolano à empresa espanhola para a construção do Clod. Desse dinheiro, parte foi destinada a “gastos comerciais”, que, na prática, foram os subornos pagos aos dirigentes angolanos, segundo o El Mundo: 200 mil dólares para Manuel da Cruz, 100 mil dólares para Gomes Cardoso e 150 mil dólares para Archer Mangueira, conforme consta na folha Excel.

Quanto às restantes iniciais do documento, que tanto podem ser de espanhóis ligados à Mercasa ou de angolanos, o El Mundo não refere a que nomes acreditam as autoridades dizer respeito, nem se se referem a pessoas envolvidas no alegado esquema. No passado, no entanto, o mesmo jornal já tinha referido que um dos nomes ligados a este caso é Pedro Díaz de Espada (“P.Espada”, que segundo o documento, terá recebido 75 mil dólares), um assessor de Guilherme Taveira Pinto.

Já as iniciais “Ass.Furt” parecem remeter para António Furtado Gomes — na altura assessor económico do então primeiro-ministro Fernando da Piedade Dias dos Santos e atualmente presidente do conselho de administração e presidente não executivo da Bolsa de Dívida e Valores de Angola — , que, em 2019, foi referido numa investigação do jornal online espanhol OKDiário, como tendo recebido 150 mil dólares. O mesmo jornal online refere ainda que o então assessor económico do Ministério do Comércio Videira Pedro (iniciais “VP”) terá recebido 50 mil dólares, o que também coincide com os valores da folha Excel.

Conforme explica ao Observador José Gama, jornalista e analista especializado em investigação a casos de corrupção, do site Clube-K, os negócios entre a Mercasa e Angola eram feitos através do Programa de Restruturação do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População (Presild), uma entidade sob a alçada do ministério do Comércio que, entre 2004 e 2008, teve como ministro Joaquim Icuma Muafumba, da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), no âmbito do governo de reconciliação nacional, que chegaria ao fim com as eleições de 2008.

Mas, segundo defende José Gama, o “ministro de facto” do Comércio seria Manuel da Cruz Neto, sendo que Joaquim Icuma Muafumba seria uma figura “cuja tarefa era mais fazer inaugurações e viagens ao exterior”, sem qualquer palavra a dizer sobre os negócios do Presild — o próprio diretor do Comércio, na altura Gomes Cardoso, “mandava mais do que o ministro da UNITA”, garante. Por isso, para que acordos como o assinado com a Mercasa fossem avante, continua o jornalista, bastava a aprovação do Presild ou dos assessores do Presidente ou do primeiro-ministro — respetivamente, Archer Mangueira e António Gomes Furtado.

Em 2019, o OKDiário revelava ainda que da folha de pagamento da Mercasa constavam ainda o ex-ministro das Finanças de José Eduardo Santos, José Pedro de Morais (320 mil dólares), assim como funcionários do Tribunal de Contas angolano, que no total, terão recebido subornos de dois milhões de dólares. Neste escândalo de corrupção, cuja acusação estará perto de ser conhecida, a Fundação José Eduardo dos Santos também foi envolvida, tendo o El Mundo noticiado, em 2017, que os investigadores acreditam terem sido pagos entre seis milhões e 11 milhões de dólares a esta entidade para permitir a construção do mercado de abastecimento em Angola.

Espanha aperta o cerco a Angola. Governo de João Lourenço em situação “ambígua”

As suspeitas não são recentes, desde 2017 que estes nomes são associados ao caso Mercasa, mas é agora que a Fiscalía espanhola (equivalente ao Ministério Público em Portugal) se prepara para finalizar uma acusação em que pretende levar a julgamento cerca de 20 pessoas e empresas devido ao pagamento de subornos da Mercasa a dirigentes angolanos. Em causa estão crimes como corrupção, fraude, organização criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. As sentenças podem ir de cinco a oito anos de prisão.