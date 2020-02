Desde a publicação da hoje infame biografia de Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë, que Anne Brontë tem sido descrita como a mais sossegada, a mais frágil e também a mais religiosa das irmãs Brontë. As suas obras, insistentemente comparadas às de Charlotte e à de Emily, tem sido apontadas como inferiores, desinteressantes e até aborrecidas devido ao seu pendor realista e o seu estilo menos aventureiro. Em termos estilísticos, talvez Anne seja de facto a Brontë menos revolucionária, mas o mesmo não se pode dizer sobre os temas que escolheu abordar nos seus romances e que, na época, causaram burburinho.

A estreia literária de Anne aconteceu com a coletânea de poemas que as três Brontë publicaram em 1846 sob os pseudónimos ambíguos de Currer, Ellis e Acton Bell. Na altura, as mulheres escritoras não eram bem vistas, e Charlotte, Emily e Anne escolheram nomes falsos para se protegerem. Em dezembro do ano seguinte, Anne publicou, juntamente com O Monte dos Vendavais de Emily, o seu romance de estreia, Agnes Grey, dois meses depois de ter saído Jane Eyre de Charlotte.

Tanto Agnes Grey como Jane Eyre relatam, de formas diferentes, os eventos da vida de uma governanta, o que levou algumas pessoas a assumirem que o primeiro se tratava de uma versão inicial do segundo. De uma maneira geral, as críticas não foram boas, mas foram melhores do que as do segundo romance da autora inglesa, The Tenant of Wildfell Hall (título que pode ser traduzido para português como A Inquilina de Wildfell Hall), atualmente considerado a sua grande obra. Anne — ou melhor, Acton — foi acusada ser vulgar, de usar uma linguagem “grosseira” e de tratar questões ofensivas e degradantes no seu livro.

Publicado no verão de 1848, Wildfell Hall conta a história de Helen Graham, uma jovem mulher que, contra os sábios conselhos da tia, decide casar com Arthur Huntingdon, um homem de escrúpulos duvidosos que quase arruinou a fortuna na família no jogo e na bebida. Temendo os efeitos que o convívio do marido controlador e manipulador pudesse ter no filho, o pequeno Arthur, Helen toma uma decisão drástica e radical — abandona Arthur e estabelece-se sozinha numa casa isolada que sustenta com os lucros do seu trabalho como pintora. Uma crítica às opções abertas às mulheres no século XIX, tema que Anne já tinha abordado no seu romance anterior, embora de maneira diferente, The Tenant of Wildfell Hall é hoje apontado como uma das primeiras obras feministas.

O carácter feminista e de denúncia das obras de Anne Brontë é contrário à imagem de quietude e fragilidade que alguns autores, como a sua irmã mais velha e Elizabeth Gaskell, que se baseou no relato de Charlotte, tentaram passar. Havia mais em Anne do que o sossego e a piedade, e foi isso que Adelle Hay tentou mostrar em Anne Brontë Reimagined. A View from the Twenty-first Century. A biografia, publicada pela editora Saraband em janeiro, mês em que se assinalaram os 200 anos do nascimento da escritora, procura destruir alguns dos mitos que persistem em torno de Anne e mostrar que “o seu trabalho é mais relevante do que nunca no século XXI”. Os temas tratados por Anne Brontë, como explicou Hay em entrevista ao Observador, continuam a ser importantes.

A Brontë que se apaixonou pelo mar

Anne era a mais nova dos seis filhos do reverendo Patrick Brontë e de Maria Branwell. Nasceu a 17 de janeiro de 1820 — dois anos depois de Emily e quatro depois de Charlotte —, em Thornton, uma localidade nos arredores de Bradford, em Yorkshire. Quando tinha pouco mais de três meses, a família mudou-se para Haworth, também no norte de Inglaterra. O pai tinha sido apontado perpetual curate na igreja de St. Michael and All Angels. Os Brontë estabeleceram-se em frente ao templo, numa grande casa onde hoje fica o museu que lhes é dedicado. A nova posição e salário deram a Patrick a possibilidade de dar um maior conforto à sua larga família (na casa dos Brontë, viviam dez pessoas, contando as duas criadas, as irmãs Nancy e Sarah Garrs).

Cerca de um ano depois da mudança, Maria adoeceu. Morre a 15 de setembro de 1821, com cancro no útero, quando Anne tinha apenas 20 meses. Elizabeth Branwell, que tinha deixado temporariamente a sua casa em Penzance, na Cornualha, para tomar conta da irmã moribunda, decidiu ficar em Haworth até que as crianças tivessem idade para irem para a escola. A tia Branwell, como lhe chamavam os sobrinhos, acabou por passar o resto da vida com os Brontë, assumindo o papel de matriarca da família. “Comportava-se como uma mãe afetuosa para os meus filhos”, escreveu Patrick.

Depois da morte da mãe, Anne passou a dormir no quarto da tia. A filha mais nova de Patrick Brontë era assumidamente a favorita de Elizabeth Branwell. As duas tinham uma relação muito próxima — era com a tia Branwell que Anne passava a maior parte do tempo quando os irmãos, mais velhos do que ela, estavam na escola. Patrick, que sempre prestou especial atenção à educação dos filhos, deu-lhes aulas até achar que tinham idade suficiente para estudarem fora de casa. Anne entrou para a escola — a Roe Head, perto de Dewsbury, onde Charlotte trabalhava como professora — quando tinha 15 anos. Frequentou-a apenas durante dois, entre 1835 e 1837. No final do primeiro ano, recebeu um prémio por boa conduta.

O resto da sua educação foi-lhe administrada pela tia Branwell e Charlotte, mas também pelo pai, que se encarregou mais de perto da educação do irmão. Patrick pertencia à ala evangélica da Igreja de Inglaterra, mas a tia Branwell era metodista. Isto significa que tinham visões diferentes em relação à salvação universal e individual, um tema que muito inquietava Anne e que terá sido a causa de uma grande crise espiritual em 1837, que coincidiu com um “ataque severo de febre gástrica”. Apesar de uma cristã dedicada, a autora de Agnes Grey nunca deixou de questionar aquilo que não lhe parecia injusto. A maneira como encarava certas questões religiosas, incluindo a da salvação, surge refletida nos seus dois romances, mas talvez mais em The Tenant of Wildfell Hall.