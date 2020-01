“Estamos numa situação explosiva”. Corria o ano de 2010, a austeridade tinha chegado em força a Portugal, e Cavaco Silva deixaria escapar esta frase. A “explosão” ditou o tom com que o Presidente da República de então se passou a dirigir ao primeiro-ministro da altura — desde 2009 que José Sócrates governava em minoria, e daí até cair de joelhos em plena Assembleia da República foram dois anos de coabitação difícil. Para trás ficavam os tempos da “coabitação política” (inaugurados em 2006, quando até era “um gosto” para José Sócrates trabalhar com Cavaco). Para a frente viria o chumbo do PEC IV e a queda do Governo. Pelo caminho, uma reeleição, com 52,95% dos votos: o homem que tinha sido primeiro-ministro durante uma década preparava-se, em 2011, para ser Presidente da República por outra década.

O segundo mandato (de 2011 a 2016), contudo, seria muito diferente do primeiro: saiu o PS, voltou o PSD, Passos Coelho executou o programa da troika, o cinto apertou e, em 2015, apesar de a coligação de direita ter sido mais votada nas eleições, a história aconteceu e a esquerda juntou-se numa solução inédita para afastar a direita do poder. Nasceu a geringonça, que Cavaco Silva, a contragosto, teve de empossar. Mas houve outras polémicas e foram essas, sobretudo, que ditaram o fim e a queda de Aníbal Cavaco Silva, que terminou os seus 20 anos de vida política (tudo somado) com a popularidade a bater mínimos históricos. Numa frase: “Tudo somado, o que irei receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Aposentações quase de certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas porque como sabe eu também não recebo vencimento como Presidente da República”. E o país caiu-lhe em cima.

Quando Cavaco Silva sai, Belém entra numa fase diametralmente oposta: Marcelo Rebelo de Sousa. Começou com a forma de fazer campanha — com afeto e (praticamente) sem meios, a contrastar com as grandes caravanas de Cavaco que se confundia ele próprio com o PSD. Já no Palácio, as diferenças estendem-se à coabitação com o Governo que Cavaco Silva evitou até ao fim. Para memória futura fica a célebre fotografia do primeiro-ministro António Costa a segurar o chapéu de chuva de Marcelo Rebelo de Sousa em Paris, quando ambos foram celebrar, em 2016, o 10 de junho junto daquela comunidade portuguesa. O primeiro mandato dos afetos ainda não chegou ao fim (termina em 2021), e tanto Marcelo como Costa (cujo segundo mandato só termina em 2023) já deram a entender que querem continuar a fazer história. Mesmo que a relação azede, they will always have Paris.

E o azedume chegaria, logo no ano seguinte, no verão mais mortífero de sempre, com os incêndios de Pedrógão Grande e da região Centro a provocarem a morte de mais de uma centena de pessoas. Marcelo foi a correr para a zona afetada, desdobrou-se em afetos, e o governo fez o oposto do Presidente e ouviu dele o discurso mais duro até agora. A ministra acabou por cair, mas Costa manteve-se em pé — e a dois passos da maioria absoluta. Marcelo Rebelo de Sousa chega assim à fase final do primeiro mandato como queria: com uma legislatura sem poderes absolutos. Em troca viu o PSD perder gás, o CDS quase desaparecer e o populismo (contra o qual falou alertou várias vezes) chegar ao Parlamento português pela mão de André Ventura.

Ainda assim, a década termina como começou: com um Presidente popular, só que não o mesmo Presidente. E com níveis bem diferentes. Marcelo começou a fazer escola nos jornais, consolidou a fama na TV e consumou-a no mais alto cargo da nação. Por três vezes, nos últimos anos, Cavaco e Marcelo não resistiram a deixar alfinetadas um ao outro. Começou com a acusação de “verborreia frenética” que Cavaco deixou escapar numa intervenção na Universidade de Verão do PSD, no ano passado, e que encaixou que nem uma luva no atual Presidente. Logo a seguir, houve uma troca de galhardetes mais profunda entre os dois quando Cavaco Silva criticou a decisão de não-recondução de Joana Marques Vidal na PGR, decisão essa que cabe ao Presidente da República. E depois ainda houve o momento em que, instado a comentar as críticas às relações familiares no seio do Governo, Marcelo disse que se limitou a aceitar a designação feita por Cavaco Silva, “que foi a de nomear quatro membros do Governo com relações familiares, todos com assento no Conselho de Ministros”. Cavaco, claro, não gostou.

Diferenças à parte, ambos aproveitaram sempre a tradicional mensagem de ano novo para fazer uma análise do estado do país, perspetivar o futuro e deixar avisos à navegação. Agora que Marcelo Rebelo de Sousa se prepara para falar ao país no primeiro dia de 2020, olhamos para os recados que, um como o outro, deixaram neste momento.

2010. O aviso para a “situação explosiva”

“Com este aumento da dívida externa e do desemprego, a que se junta o desequilíbrio das contas públicas, podemos caminhar para uma situação explosiva”. A frase foi dita durante a mensagem de Ano Novo, no primeiro de janeiro de 2010, naquele que foi considerado um dos discursos mais marcantes dos dois mandatos do Presidente Cavaco Silva. Os recados foram muitos e seguiram-se uns atrás dos outros. Depois de traçar um retrato “preocupante” do país, Cavaco sublinharia que “tempos difíceis” exigem “maior responsabilidade” dos detentores de cargos públicos, num recado direitinho para o Governo de José Sócrates e a oposição, ainda liderada por Manuela Ferreira Leite (Passos Coelho seria eleito presidente do PSD três meses depois).

Apelando à responsabilidade do Governo e dos partidos da oposição, e referindo nomeadamente que o debate do Orçamento de Estado é o tempo certo para os entendimentos, Cavaco pediu aos decisores políticos que, em tempo de crise económica como aquela onde nos encontrávamos, se concentrassem no essencial.”É tempo de nos concentrarmos naquilo que é essencial, com destaque para o combate ao desemprego”, avisou na altura. “Portugal tem já um nível de despesa pública e de impostos que é desproporcionado face ao seu nível de desenvolvimento”, apontou ainda, deixando mais um recado a Sócrates: “Os dinheiros públicos não chegam para tudo e não nos podemos dar ao luxo de os desperdiçar”. Foi no ano de 2010 que José Sócrates avançou com medidas de austeridade nunca antes vistas: cortes nos salários dos funcionários públicos, aumento de impostos e cortes nas prestações sociais (começaria ali o tempo dos PEC).

Certo é que a mensagem daquele ano tinha como destinatário principal o governo socialista: desde 2009 que a coabitação estava cada vez mais difícil. Três anos depois, no prefácio do livro “Roteiros VI”, Cavaco lamentaria que os seus avisos tenham sido ignorados pelos “decisores políticos”, apesar dos “avisos particularmente fortes, chegando mesmo ao limite da terminologia que um Presidente da República pode utilizar no uso da palavra pública”. A “situação explosiva” estaria nesse limite.