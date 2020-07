No século XX Salazar tem alguma responsabilidade, certamente, mas, a meu ver, a responsabilidades principal dele não é ter feito, fabricado ou construído o atraso. A principal responsabilidade dele é de, através das suas políticas e da sua governação não ter aproveitado as oportunidades e não ter desenvolvido o país mais rapidamente. Era possível já nos anos 40 e 50 ter avançado mais depressa, ter desenvolvido mais. Ele deu alguns sinais de uma real vontade de modernização, mas o seu grande problema era o controlo. O controlo político, o controlo absoluto por parte dele. Não queria aventuras, não queria nem América, nem Europa, nem liberalismo, nem crescimento industrial, nem capitalismo, nem oligopólios. Ele queria mandar. Queria que a sociedade seguisse o seu ritmo de pensamento, de estudo, de expectativa. Não dava margem nenhuma, mesmo a industriais fiéis.

[Ouça aqui a entrevista na íntegra:]

Apesar de tudo, mesmo no final, lá deixou abrir alguma coisa, com a entrada na EFTA.

Anos 60. Ele dá sinais de que quer promover ou fomentar algumas infraestruturas. Os primeiros planos de fomento começam nessa altura. Acabou de construir o aparelho corporativo que não existia antes — que demorou imenso tempo a ser construído –, acabou a construção das famosas juntas das frutas, dos vinhos, o instituto dos oleaginosas, o instituto do bacalhau. Cada produto importante para a economia portuguesa, para a exportação, para a importação ou para a produção tinha o seu próprio instituto de coordenação económica. Tudo isso só está pronto e construído nos anos 50. Alguns projetos importantes de estradas, barragens, linhas elétricas, centrais de produção elétrica, as primeiras indústrias químicas de adubos, etc., nascem nessa altura. É aberta a porta à siderurgia, ao desenvolvimento dos cimentos, mas tudo isto é muito lento e muito disto podia ter sido feito antes ou com mais liberdade ou com mais concorrência entre os empresários.

Aliás, todos os grandes empresários do salazarismo, se se pode dizer assim, os Champalimaud, os Mello, os Espírito Santo, os Ferreira da Silva, todos eles se queixavam do intervencionismo, do dirigismo, da contenção. É verdade que também todos eles depois se iam aproveitar muito das políticas de condicionamento industrial, apesar de alguns deles terem feito coisas para romper com isso.

O próprio Champalimaud entrou algumas vezes em choque.

O Champalimaud tentou romper com isto e, ao mesmo tempo, queria aproveitar o protecionismo para o aço, para a siderurgia. Ele queria ter dimensão em Portugal e nas colónias, que eram muito importantes para ter dimensão. Precisava da proteção do Estado, mas ao mesmo tempo não queria a proteção do Estado para os planos em que não necessitava dela.

Muitos dos membros da grande burguesia, os grandes empresários e os grandes industriais do salazarismo, são bastante esquizofrénicos. Querem o que lhes convém. Muitas vezes são liberais de manhã e são corporativistas e protecionistas à tarde.