António Capelo: “Uma carreira internacional? Se tivesse 20 anos não pensava duas vezes, mas já tenho 65”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Encontramo-lo de fato de treino vestido e descalço sobre o palco, depois de mais um ensaio do seu primeiro monólogo em 45 anos de carreira. “Ninguém” tem estreia marcada para o dia 11 de novembro no Palácio do Bolhão, uma das casas de António Capelo: afinal, é lá que estão instaladas a ACE – Escola das Artes e a companhia Teatro do Bolhão, duas heranças artísticas que deixa à cidade do Porto e ao país.

Nasceu numa família de músicos numa aldeia de pescadores e mineiros em Castelo de Paiva, teve uma infância livre e feliz, mas ganhou cedo a consciência de que o mundo era um lugar cheio de desigualdades. Aos nove anos foi estudar para o Porto, queria seguir Direito, acabou por cursar Filosofia e atingir a maioridade duas semanas depois do 25 de Abril. Começavam assim as inquietações políticas e as noites sem dormir por querer fazer tudo o que finalmente podia ser feito: representar, cantar e escrever. Escolheu o teatro, revela que aprendeu tudo o que sabe com ele, e nunca mais o largou.

No palco, na televisão ou no cinema interpretou quase tudo, mas é como vilão que muitos teimam em rotulá-lo. “Eles acham que tenho perfil para fazer de vilão e de rico, isso chateia-me um bocadinho. Há uns anos disse que não voltava a fazer novelas se fosse outra vez esse perfil e depois telefonaram-me a dizer que tinham uma personagem para mim que era pobre, mas no fim percebia-se que afinal era rico. Recusei logo.”

Temido pelos alunos e respeitado pelos colegas, António Capelo nunca se inibe de dizer o que pensa, tanto na profissão como na vida, acredita que é uma forma de assumir a própria liberdade e garante que isso nunca lhe trouxe dissabores ou menos trabalho. Talvez por isso se sinta fora da norma, a começar pelo facto de continuar a viver no Porto. “Quando vou a Lisboa é como se calçasse os sapatos ao contrário, o direito no esquerdo e o esquerdo no direito, há ali uma incomodidade qualquer em mim. Eu e Lisboa nunca fomos orgânicos e com o Porto tenho essa sensação desde sempre. Sei que não sou uma regra, sou uma exceção, mas nunca perdi trabalho por estar no Porto, talvez me tenha cansado mais.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Odeia o tempo em que vivemos, mostra-se desiludido e inconformado com quase tudo, mas não perde a voz rouca, o olhar focado e a gargalhada inconfundível. Fala sem rodeios das suas opções políticas, de como não quer ser famoso ou ter uma carreira internacional, de como lida com a idade e até do reconhecimento do público. “Acho que a maior parte das pessoas não tem uma boa imagem de mim.” Ainda assim, António Capelo subirá ao palco novamente para fazer o que mais gosta, representar, e apesar de já ter uma casa em Castelo de Paiva para gozar a reforma, ainda não pensa nessa fase. “Há muitos desafios que gostava de ter, assim haja coragem e vontade para os fazer.”