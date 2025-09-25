António Capucho: "Não há qualquer semelhança entre Gouveia Melo e a extrema-direita"

Histórico do PSD, António Capucho já fez quase tudo no partido (foi de governante a autarca, passando por eurodeputado) mas, quando o assunto são eleições presidenciais, diz-se “completamente independente”. E aprecia a “independência” do seu candidato, Henrique Gouveia e Melo, que descreve como um homem “de Estado” e de “enorme seriedade”, que não será condicionado pelos partidos — ao contrário, sugere, de Luís Marques Mendes e António José Seguro.
Desvalorizando o almoço que Gouveia e Melo teve com André Ventura e as possíveis “interseções” entre o eleitorado de ambos, Capucho arruma Ventura no “populismo” e no “extremismo” que o “repugnam” e Gouveia e Melo no centro moderado. Por isso mesmo, defende, Ventura deve ser o “principal adversário” do almirante, que deve concentrar-se em combater as suas ideias — ideias que colhem em Portugal e que “provocam algum desgaste em todas as candidaturas, incluindo na extrema-esquerda”.
Quanto a Cascais, autarquia que liderou durante 12 anos e para a qual apoia agora a candidatura de João Maria Jonet, acusa a gestão de Carlos Carreiras, seu sucessor, de estar a “destruir a qualidade de vida em Cascais”. Sabe que Jonet tem um combate “muito desigual” para travar, até porque derrotar um sucessor que vem da atual gestão é um “drama monumental” — e, se Jonet for convidado a formar maiorias, encoraja-o a fazer isso mesmo.
“Candidatura de Ventura retira espaço a todos”
O aparecimento de André Ventura retira espaço à candidatura de Henrique Gouveia Melo?
Retira a todos. Infelizmente, a extrema-direita em Portugal está, como na Europa e em vários pontos do mundo, em crescimento. Até nas sondagens para as autarquias se nota essa subida. Portanto, é normal que provoque algum desgaste em todas as candidaturas, incluindo na extrema-esquerda.
Mas Henrique Gouveia Melo e André Ventura não partilham o eleitorado antissistema, antipartidos ou crítico de partidos? Não há uma intersecção maior entre os dois?
Não me parece que seja essa a questão. O problema fundamental é que o populismo, que não existe no Henrique Gouveia e Melo e existe abundantemente em André Ventura, é característica deste — e é este populismo que cativa votos.
Com o que se sabe hoje, acha que aquele almoço entre Gouveia Melo e André Ventura foi um erro? Esse episódio tem sido apontado pelos adversários do Almirante como um indício de que havia uma proximidade ou uma espécie de pacto entre os dois.
Não. Repugnam-me totalmente as ideias protagonizadas por André Ventura e toda a extrema-direita, mas aqui em Cascais temos o candidato oficial do Chega e o antigo deputado do Chega, que chegou a ser cabeça de lista por Coimbra, como candidatos às eleições de Cascais, e eu não tive problemas em receber o segundo em minha casa e trocar impressões com ele para o conhecer, para saber melhor o que é que ele pensa. Nem teria nenhuma dificuldade em contactar, neste caso, com o candidato oficial do Chega, já que é pessoa civilizada, embora me repugnem as ideias dele. Da mesma maneira que me sento à mesa com muito gosto e tenho muito gosto de ir almoçar com a Mariana Mortágua.
Só que neste caso o próprio Gouveia Melo disse que a conclusão do almoço foi que não havia interseções com André Ventura, logo parecia que estava ele próprio a avaliá-las.
Pronto, ótimo. É porque não há interseções.
Mas havia dúvidas sobre isso? Sobre o tal eleitorado aparentemente cruzado?
Não sei se havia dúvidas, se não havia. Do meu ponto de vista não há qualquer semelhança, nem há qualquer problema em interseções entre Gouveia Melo na extrema-direita ou a extrema-esquerda. É manifestamente um candidato que se situa entre o centro-esquerda e o centro-direita. Sou um desses, situo-me nessa área e Gouveia Melo também. E é a esse eleitorado que ele tem está a apresentar a sua mensagem. Que a extrema-direita tente pescar nessas águas é natural, tenta pescar em todo o lado. Converse com um alentejano, com alentejanos que votaram no PCP e que hoje são fiéis seguidores de André Ventura, porque aquele populismo calou o assunto.
“Candidatos ligados a partidos são má solução”
Há quem acredite que a segunda volta pode vir a ser disputada entre Gouveia Melo e André Ventura, concorda? Acha que é provável?
É possível, mas acho que é improvável. É muito mais provável que seja disputada entre Gouveia e Melo e António José Seguro ou Marques Mendes. Mas enfim, existe alguma probabilidade de que André Ventura, cujo partido e cujas ideias estão infelizmente em crescimento em Portugal – ainda não houve o antídoto correto para as combater – possa surpreender e ter um resultado superior ao destes outros dois candidatos.
Apesar de Luís Marques Mendes ser um antigo líder do PSD decidiu não o apoiar. Porquê?
Não tenho apoiado vários candidatos ligados ao PSD de quem sou um amigo, nomeadamente do Marcelo Rebelo de Sousa, nunca votei nele.
Mas neste caso porque é que não é a melhor opção?
Porque sou completamente independente em eleições presidenciais, releva para mim outras situações muito mais importantes. A questão é simples: os candidatos ligados a partidos, e evidentemente Marques Mendes está extremamente e intimamente ligado ao PSD – nada contra, tudo a favor – em termos presidenciais acho que é uma má solução. Embora reconhecendo que quer ele, quer António José Seguro, têm mérito relativo para serem Presidentes da República e se forem eleitos não há problema nenhum – são homens de Estado, com credenciais, com experiência, tudo isso – Gouveia e Melo tem uma vantagem adicional: também tem esses requisitos, essa capacidade, é um homem de Estado e é totalmente independente de partidos. Na Presidência da República nesta fase do campeonato é uma característica que considero determinante.
E Marques Mendes não tem conseguido mostrar essa independência? Ele até diz que é das qualidades principais que tem, dá exemplos como a sua relação com o Isaltino Morais.
Ele é candidato a Presidente da República, vai ter de dizer isso mesmo, não é? Agora, lamento informar que, do meu ponto de vista, por muito que ele não queira, por muito que António José Seguro — e esse até está mais afastado do partido —, têm aquela costela que os pode condicionar na atuação enquanto Presidente da República. Eu fui amigo pessoal de Mário Soares, respeito muito Jorge Sampaio, que me condecorou com a Grande Cruz da Ordem do Infante. Fui ministro de Cavaco Silva, por quem tenho uma admiração enorme. Todos eles, enquanto Presidentes da República, tiveram uma ligação excessiva em relação aos partidos onde provinham, e alguma animosidade em relação aos partidos adversários. Goveia e Melo dá-me uma garantia de seriedade enorme, de ser um homem de Estado, e de ser absolutamente independente das lutas partidárias, que em Portugal estão a assumir uma acrimónia absolutamente detestável.
Já há pouco referiu que o mais provável era a segunda volta ser disputada entre Gouveia e Melo e Seguro, ou Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes deu recentemente uma entrevista onde voltou a acusar Gouveia e Melo de não estar preparado para o cargo e de ser populista. Entende que é Marques Mendes o principal adversário de Gouveia e Melo nesta corrida?
Não, eu penso que o principal adversário é Ventura. Não porque seja o mais provável adversário na segunda volta, mas acho que as ideias que mais me repugnam a mim, e que acho que devem ser mais combatidas por Gouveia e Melo, são as que são assumidas quer pela extrema-direita, neste caso André da Aventura, quer pela extrema-esquerda.
Mas ainda assim há aqui uma evidência nas sondagens dos últimos tempos, e que Marques Mendes já assinalou, de que conseguiu encurtar a desvantagem nas intenções de voto.
É perfeitamente natural que numa fase do processo eleitoral apareça o único candidato do centro de espectro político, Gouveia e Melo, e num deserto de candidaturas, seja da área do PS, seja da área do PSD, seja da extrema-direita… de repente avança Marques Mendes, avança António José Seguro e avança André Ventura e como é normal aquela intenção de voto inicial absolutamente avassaladora em Gouveia e Melo teve que ser transferida em parte, para os outros adversários deste grande espectro político ao centro, excluindo os extremos. Isso é perfeitamente normal.
Ou seja, não há um esmorecimento na campanha de Gouveia e Melo?
Não, pelo contrário. Tenho acompanhado tanto quanto possível, porque não sou ativista da campanha de Gouveia e Melo – aos 80 anos tenho outras atividades – mas ele está ativíssimo, não vejo que tenha havido esmorecimento. Basta diariamente acompanhar a informação que ele produz nas redes sociais para se perceber que de facto a campanha está ativíssima.
“Governação de Cascais na habitação é uma catástrofe”
Queremos falar ainda sobre a corrida autárquica em Cascais, onde tem estado particularmente ativo. Apoia a candidatura alternativa de João Maria Joné, não reconheceu capacidades a Nuno Piteira Lopes para gerir a Câmara de Cascais?
Tem toda a capacidade, não lhe nego experiência nem a capacidade para gerir uma Câmara. Tem um programa que não é aquele que entendo que é o adequado para Cascais.
É por uma questão programática e não tanto de capacidade política?
Apenas programática. Constato que ele é corresponsável pela gestão autárquica nos últimos anos. Embora reconheça que nalgumas áreas a Câmara de Cascais tem tido sucesso e um balanço positivo nas áreas sociais, na saúde, na educação, no desporto, etc, em certas áreas, fundamentalmente na habitação pública, no planeamento estratégico e, fundamentalmente, no urbanismo, é uma catástrofe. Estão a destruir a qualidade de vida em Cascais. Ele pediu o meu apoio em dezembro passado, numa conversa simpática e cordial, porque é pessoa bem educada – o que contrasta com o atual titular do cargo – e eu expliquei-lhe: dou-lhe o apoio se certas condições programáticas forem apresentadas, e pu-las por escrito no janeiro. Ele não me respondeu, em julho voltou a pedir-me apoio e eu voltei a pôr por escrito as condições que considerava fundamentais, essenciais e inultrapassáveis para o poder apoiar. Não respondeu, não está interessado, e pronto. Entretanto, conheci o João Maria Jonet e a entourage dele, os vereadores, os candidatos que são gente extremamente competente – alguns foram meus colaboradores, nomeadamente a vereadora da Cultura e da Educação, que fez um trabalho excecional em Cascais. Tive algumas conversas com ele demoradas e cheguei à conclusão de que tinha obrigação moral de o apoiar e assim, embora seja um combate completamente desigual, manifestei-lhe o apoio.
Esta divisão no PSD não pode entregar mais facilmente a câmara ao Partido Socialista? Há esse risco?
Não. Aliás, segundo as sondagens, o PS está pelas ruas da amargura. Aliás, não há grande diferença entre o PS e o PSD em Cascais e é lamentável, porque não assisti, nos últimos quatro anos, à mais leve sombra de oposição construtiva do PS em Cascais. O PS parece que está no bolso do PSD em Cascais. Não estou a criticar o atual candidato à Câmara, que é pessoa que respeito, mas estou a falar no PS e no percurso político que até agora desenvolveu na Câmara, que é nulo. Aliás, o próprio Chega é complicado, porque acabou de ser despedido, de uma forma absolutamente vergonhosa, o vereador do Chega. Foi visto por toda a gente, está no Youtube, o Presidente da Câmara, em reação a uma crítica perfeitamente urbana, perfeitamente normal, mas ele tinha acesso a um cargo remunerado na fiscalização das águas de Cascais, e o Presidente da Câmara demitiu-o em público, uma coisa absolutamente vergonhosa. É muito complicado ser só oposição a uma Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, aceitar um cargo.
Carlos Carreiras deu recentemente uma entrevista à Rádio Renascença, onde, com alguma ironia, saudou o seu regresso à política autárquica, mas lembrou que todas as candidaturas que António Capucho inspirou no passado saíram derrotadas. Ficou surpreendido com esta declaração?
Não fiquei surpreendido porque o conheço bem. Em primeiro lugar, não regressei à política autárquica. Aos 80 anos, não regressei a política nenhuma, estou reformado – a minha política neste momento é os meus netos e daqui a bocado vou à praia com a minha filha Mónica, porque tenho mais que fazer. Não me desinteressei da política e não me desinteressei de manifestar, em cada momento, as minhas opções de natureza política, nomeadamente quando me pedem. Apesar de tudo, tenho um capital político de 40 anos de atividade. Faço isso sem prejuízo de estar ao lado do governo, porque, no essencial, continuo a apoiar Luís Montenegro. Isso não me inibe quer em termos autárquicos, quer em termos presidenciais, de assumir as posições mais úteis para o meu país e para a minha terra. O que disse Carlos Carreiras não faz sentido nenhum, não me interessa nada o que é que ele disse.
Ele foi seu sucessor e herdeiro na Câmara de Cascais. Com o que sabe hoje, e depois de 12 anos de gestão de Carlos Carreiras, arrepende-se de o ter apoiado?
Eu nunca apoiei.
Entrou na sua sucessão.
Primeiro ganhei a Câmara ao PS, e desde logo com maioria absoluta. E em três mandatos subsequentes tive sempre a maioria absoluta, de sete vereadores em onze. Do segundo para o terceiro mandato, ele era a presidente da distrital ou da concelhia e tinha sido um elemento fundamental, no primeiro mandato, na Assembleia Municipal, no apoio ao meu executivo, como tinha sido um elemento fundamental no combate político, antes de eu ganhar a Câmara ao José Luís Judas. Nessas condições eu aceitei que pudesse entrar para a vereação, tanto mais que o meu vice-presidente, Luís Marques Guedes, que tinha sido um vice-presidente fantástico, me disse que tinha preferência para se dedicar à política ao nível da Assembleia da República. Portanto ele entrou normalmente e fez um papel normal, que não critiquei, nem deixei de criticar, durante o tempo em que me acompanhou na Câmara Municipal. Até agora tenho de dizer que ele fez coisas muito boas e também tem as falhas. Acabaram com o PDM em 2015, acabaram com os índices condicionados que havia na altura. Passou a ser, não vou exagerar, mas um fartar vilanagem, e hoje em dia Cascais está inundado de construções de volumetria completamente exorbitante, tudo de gama alta, tudo para cima de muitos milhões e a qualidade de vida completamente deteriorada. Não apoio as soluções que são ganhadoras, apoio as soluções com as quais me identifico politicamente e programaticamente. É o caso do Jonet. É com o programa dele, para o qual eu dei alguns contributos, e com a equipa dele, que espero bem que sejam eleitos muitos e até que possam ganhar, embora seja um combate desigual, que está a ser assinalado com várias batotas eleitorais.
Mas acredita que há hipóteses reais de João Maria Jonet ganhar as eleições?
É um combate extremamente desigual. Nuno Piteira Lopes não é propriamente um incumbente, mas é como se fosse; ou seja, na prática, ele já está a assumir a presidência da Câmara há muito tempo. Como é normal, está a protagonizar as variadíssimas inaugurações e todas as medidas simpáticas que a Câmara antes das eleições consegue distribuir e inaugurar. Ganhar a um candidato incumbente é sempre um drama monumental, um drama muito difícil. Mas essa dificuldade não é inultrapassável, vamos ver como é que os eleitores reagem. Ao contrário da gracinha do Carlos Carreiras, que diz que aposto nos perdedores, não aposta nos perdedores – aposto naqueles que acredito que podem ser úteis e positivos.
Imaginando que Piteira Lopes vence as eleições, mas sem maioria absoluta, e precisa de entendimentos na Câmara para governar Cascais, ficaria desiludido se João Maria Jonet contribuísse para essa solução?
Claro que não. Se porventura, não desejo isso, a vitória for de Nuno Piteira e sem maioria absoluta e precisar de ter acordos, nunca falei nisso com o João Maria Jonet mas evidentemente ele não deve escudar-se a colaborar na construção de um Cascais diferente. Imagine que lhe dão o pelouro do urbanismo – não me parece que isso seja viável ou possível, mas é a minha opinião. Deve aceitar, se for possível, e alterar toda esta situação absolutamente inaceitável, escandalosa, de proliferação, como disse, de empreendimentos de dimensão absolutamente excessiva, a substituir vivendas de arquitetura de veraneio do fim do século XIX. Outros aspectos da qualidade de vida: as praias são completamente inseguras. Não há segurança, não é possível, não é possível frequentar, ou é muito perigoso frequentar algumas das praias de Cascais, é uma situação insustentável.
“Mandatário de Santana ou acordo com o Chega? Só morto”
Vamos avançar com o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe, só pode escolher uma de duas opções. Preferia ser mandatário de uma candidatura presidencial de Pedro Santana Lopes, ou apoiar um governo do PSD com o Chega?
Nem uma nem outra, só morto.
Em quem é que votava numa hipotética segunda volta, Marques Mendes ou André Ventura?
Marques Mendes, mas de longe, sem nenhuma dificuldade. O mesmo aconteceria se fosse o António José Seguro.
Com quem preferia ter um almoço secreto no Guincho para planear uma candidatura futura à presidência do PSD, António Leitão Amaro ou Sebastião Bugalho?
A mãe do António Leitão Amaro era presidente da JSD em 1984, quando fundei o PSD em Cascais. Mas gosto muito do Sebastião Bugalho, qualquer dos dois seria um ótimo parceiro para uma refeição, para essa hipótese.
Preferia alguma destas candidaturas à de Gouveia e Melo, entre Leonor Beleza ou Pedro Passos Coelho?
Pedro Passos Coelho não, com todo o respeito que tenho e a admiração que tenho pela pessoa. Desde a primeira hora defendi que o PSD devia insistir juntamente com a Leonor Beleza, que era a candidata ideal à presidência da República. Mas compreendo que ela tenha recusado essa hipótese, porque está num lugar absolutamente indeclinável.