António Capucho: "Não há qualquer semelhança entre Gouveia Melo e a extrema-direita"

“Governação de Cascais na habitação é uma catástrofe”

Queremos falar ainda sobre a corrida autárquica em Cascais, onde tem estado particularmente ativo. Apoia a candidatura alternativa de João Maria Joné, não reconheceu capacidades a Nuno Piteira Lopes para gerir a Câmara de Cascais?

Tem toda a capacidade, não lhe nego experiência nem a capacidade para gerir uma Câmara. Tem um programa que não é aquele que entendo que é o adequado para Cascais.

É por uma questão programática e não tanto de capacidade política?

Apenas programática. Constato que ele é corresponsável pela gestão autárquica nos últimos anos. Embora reconheça que nalgumas áreas a Câmara de Cascais tem tido sucesso e um balanço positivo nas áreas sociais, na saúde, na educação, no desporto, etc, em certas áreas, fundamentalmente na habitação pública, no planeamento estratégico e, fundamentalmente, no urbanismo, é uma catástrofe. Estão a destruir a qualidade de vida em Cascais. Ele pediu o meu apoio em dezembro passado, numa conversa simpática e cordial, porque é pessoa bem educada – o que contrasta com o atual titular do cargo – e eu expliquei-lhe: dou-lhe o apoio se certas condições programáticas forem apresentadas, e pu-las por escrito no janeiro. Ele não me respondeu, em julho voltou a pedir-me apoio e eu voltei a pôr por escrito as condições que considerava fundamentais, essenciais e inultrapassáveis para o poder apoiar. Não respondeu, não está interessado, e pronto. Entretanto, conheci o João Maria Jonet e a entourage dele, os vereadores, os candidatos que são gente extremamente competente – alguns foram meus colaboradores, nomeadamente a vereadora da Cultura e da Educação, que fez um trabalho excecional em Cascais. Tive algumas conversas com ele demoradas e cheguei à conclusão de que tinha obrigação moral de o apoiar e assim, embora seja um combate completamente desigual, manifestei-lhe o apoio.

Esta divisão no PSD não pode entregar mais facilmente a câmara ao Partido Socialista? Há esse risco?

Não. Aliás, segundo as sondagens, o PS está pelas ruas da amargura. Aliás, não há grande diferença entre o PS e o PSD em Cascais e é lamentável, porque não assisti, nos últimos quatro anos, à mais leve sombra de oposição construtiva do PS em Cascais. O PS parece que está no bolso do PSD em Cascais. Não estou a criticar o atual candidato à Câmara, que é pessoa que respeito, mas estou a falar no PS e no percurso político que até agora desenvolveu na Câmara, que é nulo. Aliás, o próprio Chega é complicado, porque acabou de ser despedido, de uma forma absolutamente vergonhosa, o vereador do Chega. Foi visto por toda a gente, está no Youtube, o Presidente da Câmara, em reação a uma crítica perfeitamente urbana, perfeitamente normal, mas ele tinha acesso a um cargo remunerado na fiscalização das águas de Cascais, e o Presidente da Câmara demitiu-o em público, uma coisa absolutamente vergonhosa. É muito complicado ser só oposição a uma Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, aceitar um cargo.

Carlos Carreiras deu recentemente uma entrevista à Rádio Renascença, onde, com alguma ironia, saudou o seu regresso à política autárquica, mas lembrou que todas as candidaturas que António Capucho inspirou no passado saíram derrotadas. Ficou surpreendido com esta declaração?

Não fiquei surpreendido porque o conheço bem. Em primeiro lugar, não regressei à política autárquica. Aos 80 anos, não regressei a política nenhuma, estou reformado – a minha política neste momento é os meus netos e daqui a bocado vou à praia com a minha filha Mónica, porque tenho mais que fazer. Não me desinteressei da política e não me desinteressei de manifestar, em cada momento, as minhas opções de natureza política, nomeadamente quando me pedem. Apesar de tudo, tenho um capital político de 40 anos de atividade. Faço isso sem prejuízo de estar ao lado do governo, porque, no essencial, continuo a apoiar Luís Montenegro. Isso não me inibe quer em termos autárquicos, quer em termos presidenciais, de assumir as posições mais úteis para o meu país e para a minha terra. O que disse Carlos Carreiras não faz sentido nenhum, não me interessa nada o que é que ele disse.

Ele foi seu sucessor e herdeiro na Câmara de Cascais. Com o que sabe hoje, e depois de 12 anos de gestão de Carlos Carreiras, arrepende-se de o ter apoiado?

Eu nunca apoiei.

Entrou na sua sucessão.

Primeiro ganhei a Câmara ao PS, e desde logo com maioria absoluta. E em três mandatos subsequentes tive sempre a maioria absoluta, de sete vereadores em onze. Do segundo para o terceiro mandato, ele era a presidente da distrital ou da concelhia e tinha sido um elemento fundamental, no primeiro mandato, na Assembleia Municipal, no apoio ao meu executivo, como tinha sido um elemento fundamental no combate político, antes de eu ganhar a Câmara ao José Luís Judas. Nessas condições eu aceitei que pudesse entrar para a vereação, tanto mais que o meu vice-presidente, Luís Marques Guedes, que tinha sido um vice-presidente fantástico, me disse que tinha preferência para se dedicar à política ao nível da Assembleia da República. Portanto ele entrou normalmente e fez um papel normal, que não critiquei, nem deixei de criticar, durante o tempo em que me acompanhou na Câmara Municipal. Até agora tenho de dizer que ele fez coisas muito boas e também tem as falhas. Acabaram com o PDM em 2015, acabaram com os índices condicionados que havia na altura. Passou a ser, não vou exagerar, mas um fartar vilanagem, e hoje em dia Cascais está inundado de construções de volumetria completamente exorbitante, tudo de gama alta, tudo para cima de muitos milhões e a qualidade de vida completamente deteriorada. Não apoio as soluções que são ganhadoras, apoio as soluções com as quais me identifico politicamente e programaticamente. É o caso do Jonet. É com o programa dele, para o qual eu dei alguns contributos, e com a equipa dele, que espero bem que sejam eleitos muitos e até que possam ganhar, embora seja um combate desigual, que está a ser assinalado com várias batotas eleitorais.

Mas acredita que há hipóteses reais de João Maria Jonet ganhar as eleições?

É um combate extremamente desigual. Nuno Piteira Lopes não é propriamente um incumbente, mas é como se fosse; ou seja, na prática, ele já está a assumir a presidência da Câmara há muito tempo. Como é normal, está a protagonizar as variadíssimas inaugurações e todas as medidas simpáticas que a Câmara antes das eleições consegue distribuir e inaugurar. Ganhar a um candidato incumbente é sempre um drama monumental, um drama muito difícil. Mas essa dificuldade não é inultrapassável, vamos ver como é que os eleitores reagem. Ao contrário da gracinha do Carlos Carreiras, que diz que aposto nos perdedores, não aposta nos perdedores – aposto naqueles que acredito que podem ser úteis e positivos.

Imaginando que Piteira Lopes vence as eleições, mas sem maioria absoluta, e precisa de entendimentos na Câmara para governar Cascais, ficaria desiludido se João Maria Jonet contribuísse para essa solução?

Claro que não. Se porventura, não desejo isso, a vitória for de Nuno Piteira e sem maioria absoluta e precisar de ter acordos, nunca falei nisso com o João Maria Jonet mas evidentemente ele não deve escudar-se a colaborar na construção de um Cascais diferente. Imagine que lhe dão o pelouro do urbanismo – não me parece que isso seja viável ou possível, mas é a minha opinião. Deve aceitar, se for possível, e alterar toda esta situação absolutamente inaceitável, escandalosa, de proliferação, como disse, de empreendimentos de dimensão absolutamente excessiva, a substituir vivendas de arquitetura de veraneio do fim do século XIX. Outros aspectos da qualidade de vida: as praias são completamente inseguras. Não há segurança, não é possível, não é possível frequentar, ou é muito perigoso frequentar algumas das praias de Cascais, é uma situação insustentável.