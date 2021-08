Numa pausa nos trabalhos do partido, António Costa passou pela rádio Observador para uma entrevista a meio do Congresso pouco depois de ter entregue, em palco, à ministra da Saúde o seu novo cartão de militante do PS. Mais um nome possível para a tão falada sucessão de António Costa? A pergunta nem chega a ser concretizada e o líder socialista já atira um “sim, pode ser sucessora, pode” e elogia a “comandante supremo deste combate à pandemia”.

Ao mesmo tempo, não mostra qualquer vontade em sair tão cedo do comando do partido e regista “sensibilizado” os apelos dos congressistas (e não só) a que se candidate a mais uma legislatura, para lá de 2023: “É preciso saber se estes congressistas pensam o mesmo daqui a dois anos”. Sobre a esquerda, de que ainda não falou neste Congresso, António Costa diz que nem sequer coloca, neste momento, o cenário de poder governar com um Orçamento em duodécimos. “Não vejo nenhuma razão política, económica ou orçamental para que não haja acordo”, diz.

Já sabemos que há uma discussão sobre sucessores de que não quer falar neste congresso. Mas a minha questão é outra: ao decidir apenas em 2023 se continua ou não na liderança do PS, e se decidir não continuar, é um bocadinho em cima para quem quer que seja seu sucessor se poder preparar?

De facto, não é um tema deste congresso. No PS os mandatos são de dois anos e eu fui eleito agora para o meu quarto mandato, que vai de 2021 a 2023. Portanto, é natural que agora esteja concentrado em cumprir este mandato porque ele decorre num período particularmente exigente, mas também empolgante da vida nacional e no qual estou concentrado a 200%. Daqui a dois anos, o PS apreciará.

Mas a minha pergunta não foi exatamente essa. Foi se, ao decidir apenas em 2023 e ao empurrar até lá uma decisão sobre o seu futuro…

Tenho apreciado nesta discussão este pressuposto de que sou eu que decido, quando no PS quem escolhe os líderes são os militantes.

Mas recandidata-se ou não. E essa é a questão.

Acabei de ser reeleito para um novo mandato, estou a iniciar esse mandato. Daqui a dois anos haverá, naturalmente, um novo mandato.

A oposição tem sido pouca dentro do partido. Por isso é normal pensar-se que nesse momento será António Costa, caso queira, novamente secretário geral do partido.

Não haver oposição é um bom sinal. Em 2014, quando houve uma mudança de liderança, do António José Seguro para mim, tivemos um debate profundo, muito acalorado, muito divisivo, muitos receavam que o PS ficasse fragmentado, eu sempre disse que havia de assegurar a unidade do PS e, felizmente, consegui. O PS é hoje um partido unido e concentrado naquilo que importa, que é responder aos problemas dos portugueses e do país. Felizmente, não estamos entretidos com problemas internos nem com divisões internas e podemos concentrar-nos naquilo que é a nossa missão, que é governar o país, quer no país, quer em cada câmara municipal, quer em cada freguesia — e é isso, de resto, que está em causa nas eleições autárquicas daqui a um mês.

Mas uma coisa é não haver fraturas internas, outra é não haver debate interno.

Felizmente, o PS é um partido muito rico em quadros. Já disse, longe vá o agoiro, que se me desse o síncope aqui neste momento, não faltariam soluções no PS para assegurar a liderança e a execução do programa, que não é do António Costa mas é do PS.