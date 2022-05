"António Costa tem andando um pouco perdido na lei dos metadados"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mónica Quintela é uma das autoras da proposta de alteração à lei dos metadados, apresentada pelo PSD. Com a porta aberta para alterações, a deputada considera que o PS não pode “fugir muito” à proposta dos sociais-democratas e entende que o Governo é o culpado por não ter legislado a tempo. Mónica Quintela esclarece ainda a declaração sobre os salários dos funcionários públicos, que gerou polémica durante um debate no Parlamento.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, a social-democrata acusa ainda o António Costa e os socialistas de estarem ativamente a “impedir” que o caso dos refugiados ucranianos em Setúbal “seja deslindado”. “O PS e o Governo estão a fazer uma barreira, num mau uso da maioria absoluta, a impedir que uma matéria de relevante interesse nacional seja verdadeiramente fiscalizada e que possam ser apuradas as responsabilidades políticas”, diz.

A terminar, Quintela defende-se ainda polémica em que se viu envolvida, depois de ter dito, no Parlamento, que se, no fim de ciclo de José Sócrates, “toda a gente ficasse sem receber os salários, um mês, dois meses, aprendiam, era uma pressinha, aprendia o povo e aprendia o PS”. “Senti-me profundamente injustiçada. Ao ter visto a descontextualização, arrependo-me”, assume.

[Ouça aqui a entrevista à deputada Mónica Quintela, no Sofá do Parlamento]

O PSD apresentou logo uma alteração à lei dos metadados. Esta foi uma proposta apressada como considerou o PS ou é uma alteração que pode dar resposta às normas consideradas inconstitucionais?

Não foi obviamente uma proposta apressada porque não iríamos legislar apressadamente sobre uma matéria desta importância. Está em causa todo o sistema de investigação criminal e isto não se compadece com amadorismos e manobras políticas, como o líder parlamentar do PS veio acusar o PSD. Resulta de um estudo maturado do acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional, que vem na sequência das três decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Trata-se de expurgar o que foi declarado inconstitucional e procurar salvaguardar aquilo que foi posto em causa pelo Tribunal Constitucional.

Mas não seria mais prudente para o PSD esperar pelas conclusões do grupo de trabalho criado pelo Governo?

Primeiro, até foi dito se não seria pouco simpático face à iniciativa da Procuradora da República. Nós sabíamos que a arguição da nulidade iria ter o desfecho que teve. Juridicamente não havia manobra para que o Tribunal Constitucional decidisse de outra forma. Do ponto de vista político não nos parecia que o Constitucional recuasse. Quanto ao grupo de trabalho da ministra da Justiça, consta que existe, não sei quem faz parte dele e promete resultados para junho. O que está em causa são várias investigações pendentes e urge assegurar a paz social, a certeza jurídica e a tranquilidade da própria comunidade. Isto sem prejuízo de estarmos abertos a que a iniciativa do PSD seja melhorada com os contributos de todos, desse grupo de trabalho, durante a especialidade. Reconhecemos que podem existir melhorias e não estamos fechados a isso.

Mas acha que o PS vai associar-se a esta proposta ou vai querer apresentar uma proposta própria e ignorar a do PSD?

Poderá ignorá-la de uma forma antidemocrática. O PS tem maioria absoluta e quando o projeto for a votação o PS pode, renegando o interesse nacional, votar contra esta iniciativa e depois apresentar uma que, em termos jurídicos, não poderá estar muito distante daquilo que foi apresentado pelo PSD. O que é apontado pelo Tribunal Constitucional e que procuramos expurgar é a questão de proibir a transferência de dados para fora da União Europeia, é o prazo de conservação dos dados, a notificação aos visados e também a questão da lei 32/2008 ser aquilo que chamo um antibiótico de largo espectro: abrange todas as pessoas e todos os dados, violando o principio da proporcionalidade. Conhecendo os elementos apontados como inconstitucionais, a solução terá que andar por aqui. Não me parece como é que o PS possa fazer tábua rasa da nossa iniciativa. Não me parece inteligente ou coerente.

Acredita que o prazo de 12 semanas dá resposta ao problema ou há maneiras melhores, como o caso alemão que aponta dois prazos diferentes?

O Tribunal Constitucional não disse o que pretendia nesta matéria, não deu pistas. Parece-nos que 12 semanas, três meses, salvaguarda o interesse da privacidade da vida de cada cidadão. Ouvi pessoas dizer que no caso de um sequestro, por exemplo, já não se pode aceder aos dados. Pode. A partir do momento em que desaparece alguém, a PJ atua para que os dados sejam preservados. Nesta matéria até estamos mais no âmbito da cibercriminalidade e da criminalidade económico-financeira e não dos crimes contra as pessoas. Mas sem prejuízo de podermos olhar para outros exemplos, como o alemão. Não fazemos finca pé. Isto foi o que nos pareceu razoável no equilíbrio dos interesses conflituantes em jogo. O que interessa é que a lei possa ser certa e segura para salvaguardar todos