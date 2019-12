No entanto, nunca foi completamente assim. Com 30 anos de diferença entre eles, os dois retratavam-se a eles próprios mais como um mestre e um aprendiz — um aprendiz que abriria o primeiro departamento de Neurologia do Hospital de Santa Marta e que, mais tarde, já sozinho, faria também as suas próprias conquistas.

Mas tímido como era, diz João Lobo Antunes que o neurocirurgião tinha por hábito “diluir o valor da sua contribuição”, embora aquilo que veio alcançar tenha demonstrado um profissional mais ativo do que ele próprio admitia. Nos documentos que deixou, Egas Moniz referia-se a Almeida Lima como “um valioso colaborador a quem se deve grande parte da obra inicial”. Ainda assim, nunca incluiu o nome do neurocirurgião nas autorias das suas obras, o que levantou críticas por parte do médico Jaime Celestino da Costa, que adjetivou Egas Moniz de “egófilo”.

Um trânsito de cabeças decepadas entre o Rato e Santa Marta

Da mente e das mãos de Egas Moniz e Almeida Lima saiu a angiografia — uma técnica que, embora não tenha sido contemplada no momento da entrega do Nobel, ainda hoje é utilizada no diagnóstico de cancros, doenças coronárias cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, degenerescência macular, gangrena, falência de órgãos e retinopatia. A história por detrás dela, porém, tem tanto de anedótica como de macabra. E é o próprio Egas que a conta no livro “Confidências”.

Quando começaram a testar a angiografia em cães, os animais levavam injeções na carótida nas instalações do Instituto Rocha Cabral, junto ao Largo do Rato, e depois eram levados de carro para o Hospital de Santa Marta para serem amarrados e submetidos a uma radiografia. Em alguns casos, os exames não davam quaisquer resultados. Noutros, os cães morriam pelo caminho. Só ao fim de 15 tentativas é que Egas Moniz conseguiu ver a rede arterial cerebral de um cão. “Foi dia de grande alegria e satisfação”, contou.

Foi então que a equipa deu o passo em frente: testar a angiografia em cadáveres. Para tal, Egas Moniz pediu a um professor de Anatomia, Henrique de Vilhena, que lhe enviasse cadáveres em que pudesse experimentar os mesmos procedimentos. Os corpos eram decapitados e injetados. Mas depois, tal como acontecia com os cães, era preciso levar as cabeças do Largo do Rato para o hospital.

Eis então o que se fazia: com a cumplicidade de uma enfermeira, as cabeças eram levadas de carro para o Hospital de Santa Marta. Só ela, os médicos e o motorista sabiam que mercadoria seguia naquele automóvel. “Às vezes”, confessa Egas Moniz, “pensávamos na hipótese de um choque, apesar de todo o cuidado recomendado, com as cabeças decepadas a estatelarem-se na rua e uma intervenção policial que, antes de ser esclarecido o assunto, nos traria sérios incómodos”.