Essa é uma das razões pelas quais só têm autores mortos?

Exatamente. Escrevo no livro que em Portugal se fala muito de cânone, mas se aparece um livro com esse título é sempre motivo de grande agitação na capoeira, através de um falar muito peculiar. Com o lado esquerdo da boca, as pessoas falam da noção de cânone, de quem está nessas listas, do livro do Bloom, etc. Compram teorias vindas do exterior, segundo as quais o cânone tem uma lógica conspirativa; por exemplo, de natureza insidiosa ou patriarcal. “Escolhem estes nomes porque a cultura patriarcal secular privilegiou homens.”

Pelo menos duas ensaístas no livro defendem essa teoria.

Com certeza. Aliás, a liberdade dos ensaístas foi total. Mas há pessoas muito ferozes em relação à noção de cânone. Depois, pelo canto direito da boca, a proposta de alteração de nomes do cânone é muito, muito pequena. Ou seja, há quem tente, às vezes com êxito, repor mulheres na história da literatura portuguesa, até no Barroco português, para tentar reconfigurar o cânone. Acho esse movimento completamente justificado. Por exemplo, incluir Irene Lisboa, um nome maior do século XX. Mas as alterações no cânone são muito poucas. Ou seja, fala-se com tanta ferocidade sobre a noção de cânone e depois a implicação prática dessa reflexão é nula, é mansamente insurrecional.

Porquê?

O Reagan tinha a teoria trickle-down economics, as coisas vêm em cascata. Nos EUA, o debate sobre cânone foi de uma ferocidade total nas últimas décadas, por razões políticas muito precisas, mas as alterações práticas no cânone também foram muito intensas. Houve uma violenta redistribuição de nomes. O D.H. Lawrence, que parecia inamovível, desapareceu dos currículos do ensino universitário, que reproduzem o cânone. Lá há uma adequação conceptual às implicações práticas. Por razões estritamente políticas.

Políticas no sentido da afirmação de identidades e de grupos sociais?

Exatamente, e de minorias, etc. Faz parte de uma luta política em que um grupo, que se federa, quer mentores, quer ver-se replicado em figuras que de algum modo representam orgulho próprio.