“Aos 20 anos tentei enxertar um vinha nos Açores. Não correu muito bem”

Regressando ao que nos traz aqui hoje: a Oceanografia e a Biologia vieram primeiro do que o vinho. Isso tem que ver com uma infância ligada ao mar?

Desde os seis que todos os anos as férias são nos Açores. Usávamos as férias todas em casa dos primos, era a loucura total. Isto em S. Miguel. O meu pai tem três irmãos e uma irmã, há uma catrefada de primos diretos, quase todos nos Açores. Era a galhofa total. Toda a família está ligada à caça submarina. Quando os meus tios começaram a ficar mais velhos já era pesca de corrico. Mas são todos do “Big-game fishing”, os grandes atuns, os grandes marlins… Os momentos que passei com o meu pai — que não foram no enquadramento pai e filho — foram na caça submarina. Como saíamos de madrugada, nós [os miúdos] íamos à frente a ver se havia troncos na água. A esta ligação ao mar juntou-se uma coisa que começou a rivalizar com caça submarina: o bodyboard.

Há uma parte importante da minha vida que, por acaso, nunca abordo: dos 6 aos 16 sou ginasta (ginástica artística). Fui número dois nacional durante uns bons anos, representei Portugal nos Iberoamericanos. Aquilo é uma dedicação total. Os três estávamos metidos nisso, eu e as minhas irmãs. Aos 16 anos é o meu momento de transição, de saída da ginástica — a ginástica é quase um culto, são 4 ou 5 horas por dia mais os fins de semana, mais os campeonatos, mais os estágios… Portanto, eu saio da ginástica e vou para o râguebi e, mais ou menos na mesma altura, começo a fazer bodyboard.

Com que idade começou a praticar bodyboard?

Tinha 13, 14 anos, mas acho que é aos 16 que entra mesmo o bicho. Mas a Oceanografia vem do “Baywatch: Marés Vivas”. Lembro-me que estava a ver o programa e, num episódio, há uma personagem australiana que diz que vai estudar Oceanografia. Pensei: “Brutal, estudar os oceanos!”. Era da área de ciência, tinha notas razoáveis mas que não davam para Medicina, por isso ou ia para área da Biologia ou…

É aí que o aconselham a seguir um caminho diferente?

Sim, o reitor da universidade do Algarve à época era um amigo do meu pai. Eu já me tinha candidatado e fui alterar a minha candidatura. Ele disse-me: “António, se queres isto deves ir para uma universidade focada nas ciências, por isso tens de ir para a universidade técnica. Os primeiros três anos vão ser só Química, Biologia, Física, ficas com a base boa e, a partir daí, se queres ir para Oceanografia ou Biologia Marinha… é mais uma questão de como é que te especializas”.

E depois há aquela história de que se enganou a preencher o formulário para a Faculdade…

Fui trocar a minha candidatura para Engenharia Agronómica mas, não sei como, vou parar a Engenharia Agro-industrial. Enganei-me nos códigos.

Qual é a grande diferença entre as duas coisas?

Os primeiros três anos são quase iguais. O Agro-industrial está na transição da agricultura para a transformação. Essa é a grande diferença.