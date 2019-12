Sente essa vontade?

Sinto, muito honestamente nas conversas que temos tido com os membros do Governo, não só com Pedro Siza Vieira, mas o próprio primeiro-ministro, apesar de nos terem dito que não há possibilidade de o fazer. Mas não deixam de reconhecer que seria de facto um bom sinal fazê-lo, porque quando comparamos o IRC que Portugal pratica com outros países mesmo no espaço europeu, comparamos mal. E se queremos atrair investimento, quer estrangeiro, quer promover o nacional, temos que dar atratividade, temos que ser amigos do investimento. E, além de outros fatores, a taxa marginal do IRC é um desses fatores que deveria ser mexido. Há vontade, não tem — o que nos dizem — é havido possibilidade. Esperemos que haja.

Mas tem mais possibilidade de o fazer hoje?

Em relação à sua pergunta, se hoje o Governo tem mais possibilidade… Reconheço que sim, porque estava amarrado a dois, a três — em boa verdade a três acordos, com o Bloco, com o PCP e com os Verdes. Hoje, não tendo essa formatação, não estando parametrizado em regras que estão ou que estavam escritas em acordo, tem o Partido Socialista mais margem para negociar quer à esquerda, quer à direita. Porque não nos podemos esquecer que o PSD é sempre também um parceiro credível e realista para apoiar algumas medidas.

Por falar em PSD, disse que apoiava Miguel Pinto Luz para a liderança do PSD. Acha que Rui Rio não é capaz de fazer uma boa oposição a António Costa?

Permita-me corrigir… Eu não disse que apoiava Miguel Pinto Luz. Sou amigo pessoal de Miguel Pinto Luz, tal como sou amigo pessoal de Luís Montenegro, e tal como tenho relação de estima e de amizade com Rui Rio. Por isso, não apoio nenhum dos candidatos. Eu não sou militante do PSD, sou presidente da CIP e é nessa condição que devo estar aqui, distante de questões partidárias, amigo que sou de todos eles. Limitei-me, quando recebi Miguel Pinto Luz na CIP a seu pedido, a tecer considerações acerca do seu caráter — conheço-o pessoalmente — como teria reconhecido a Luís Montenegro ou mesmo a Rui Rio. Limitei-me a falar de carácter e não a apoiar esta ou aquela candidatura, porque, como lhe digo, estou equidistante, não sou militante do PSD, não vou votar.

Mas acha que Rui Rio tem sido capaz de fazer uma oposição a António Costa?

Acho que Rui Rio, dentro do quadro de dificuldades que teve no grupo parlamentar, que de alguma maneira não lhe era favorável, numa oposição interna que parece um saco de gatos — uma expressão popular —, Rui Rio tem feito, independentemente das suas características pessoais, aquilo que lhe tem sido humanamente possível. O PSD vai seguramente encontrar o seu caminho, vai seguramente encontrar o seu líder. Aquilo que eu gostaria enquanto cidadão e responsável que sou por uma confederação patronal é que tenhamos no PSD um partido responsável, assertivo, crítico, construtivo, que em sede parlamentar dê o apoio ao Governo nas transformações e nas reformas que o país tem de ter, independentemente de guerras partidárias ou de lutas políticas que mais não levam do que a resultados eleitorais, condenando gerações em detrimento de eleições.