João Neves percorria os corredores do Estádio da Luz acompanhado pelos colegas da equipa Sub-19 do Benfica. Sem perceberem que não estavam sozinhos, distribuíam calduços e trocavam gargalhadas. Quando o médio se cruza com um grupo de jornalistas, a postura muda. Endireita os ombros com cara de quem foi apanhado pelos pais a ir ao armário dos doces sem ter autorização para o fazer. Diz “boa tarde” com a medalha de vencedor da Taça Intercontinental no pescoço. Nesse dia, João Neves subiu pela primeira vez na época ao relvado da Luz para, no intervalo do jogo da equipa principal contra o Dínamo Kiev, de apuramento para a Liga dos Campeões, mostrar aos adeptos benfiquistas o troféu conquistado no Uruguai. Nove meses mais tarde, fez no estádio dos encarnados a festa de campeão nacional.

▲ Aos 18 anos, João Neves deixou a Luz rendida às suas exibições na ponta final da época FILIPE AMORIM/OBSERVADOR

