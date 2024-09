António Soares e a ilustração de moda. "Gosto da pica que o desenho dá, de ter o papel na minha mão, de sujar a folha"

A consulta do spam sempre pediu assiduidade, já que muitos das propostas de trabalho iam lá parar. Um lapso desviou-o da vigilância — tardou numa resposta e perdeu a hipótese de ver os seus desenhos numa retrospetiva de peso. “Nada de relevante, não faz parte do curriculum”. António Soares (Angola, 1973) nunca chegou a trabalhar com Alexander McQueen, o génio que arranca “uaus”, mas para ser honesto garante que todos os trabalhos reclamam a mesma dose de empenho. Como todos os seus alunos acabam por fazer de mestre. E como o mundo está recheado de pequenos nadas para observar e registar no papel. “O desenho é a minha caligrafia”, descreve, sobre esse gesto tão primitivo quanto natural.

Desde pequeno que se atreve no risco. Nunca abandonou o traço, mesmo quando os desvios académicos ou profissionais impunham pausas no trajeto artístico. Adorou trabalhar numa cozinha e tanto investiu nos tachos que chumbou por faltas. Deu aulas a uma legião de criadores que dão hoje cartas na Moda. E no email continuam a cair tarefas como as que lhe abriram as portas de grandes nomes como Fendi, Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana ou Givenchy. Dos designers nacionais ou revista Portuguese Shoes à presença em meios como The Guardian, Vogue e The New Yorker, do vestuário à joalharia, entre o editorial e o comercial, o portuense segue firme na ilustração de Moda. Hoje, no cuidado da mãe, regressou “à raiz do amor”, uma outra forma de desenhar com talento e dedicação. Até abril, no Museu do Calçado, “António, sem título” reúne uma generosa coleção de sapatos com o seu cunho.

O que sentiu naquele ano em que a sua mãe o matriculou em biologia em vez de desenho?

Isso já foi há algum tempo… no décimo ano. E agora a relação com a minha mãe é completamente diferente, voltei a ser o que era. Mas nessa altura, por mais dependente que fosse das vontades do meus pais, custou-me, apesar de não ser uma coisa que eu não quisesse. No nono ano ela deixou-me seguir as tecnológicas que havia na altura para ver se me safava. Tinha a preocupação natural, com alguma ignorância, claro. Ela sabia que Artes não seria um futuro alegre para um filho dela.

Foi preocupação natural de mãe?

Foi por preocupação e amor que me inscreveu em Biologia, e eu gostava muito de ciências.

Que se nota muito na sua obra, curiosamente. As referências da natureza, dos animais.

Sim, também. Claro que o primeiro período do décimo ano andei lá um bocadinho chateado com a minha mãe, mas depois de alguma forma tentei convencê-la.

Ia desenhando sempre?

Sim, nunca parei, o desenho era a minha caligrafia normal, fazia parte da minha representação. Não como uma vontade de querer ser alguma coisa, mas fazia bastante. Depois lá experimentei o segundo período. A minha mãe informou-se que havia a possibilidade de ser arquiteto.