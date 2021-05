Mas, olhando para o caso de Portugal, é fácil imigrar para cá? Somos um país amigo da imigração ou, por outro lado, sabemos que precisamos dessa mão-de-obra, mas dificultamos a vida destas pessoas, seja a nível de legalização ou de condições de vida?

Olhando para o passado recente e olhando para além da pandemia, Portugal é um país onde o crescimento líquido da população tem ficado a dever-se largamente ao fluxo migratório, ao equilíbrio migratório líquido positivo. Mas não é caso único, já que muitos países europeus estão exatamente nas mesmas condições. Portugal tomou no início da pandemia um conjunto de medidas importantes, semelhantes a outros países da Europa, no sentido de prolongar as autorizações de permanência no território nacional, mesmo para além do prazo de caducidade dessas alterações, em virtude das dificuldades dos imigrantes em acederem aos serviços públicos para renovarem as autorizações. Uma outra decisão que tem sido também muito elogiada internacionalmente é a de permitir o acesso aos serviços de saúde por parte dos imigrantes e eu creio que a situação que vivemos hoje em muitos países prova que, como diz o secretário-geral da ONU, para estarmos todos seguros, cada um tem de estar seguro. O que significa que os imigrantes têm de ter, também, acesso aos cuidados de saúde e, muito particularmente agora, acesso ao processo de vacinação em condições de igualdade de circunstâncias com todos os demais residentes no território nacional.

Portanto, os imigrantes em Portugal devem também ser vacinados contra a Covid-19 e acesso a cuidados médicos e outros direitos neste atual contexto de pandemia.

Têm de ter um tratamento de igualdade de circunstâncias, seguindo exatamente os mesmos critérios que se aplicam aos cidadãos nacionais, como o critério de idade ou das comorbilidades. Não se trata de criar nenhuma situação de privilégio para os imigrantes, mas de no planeamento nacional da vacinação, incluir também os imigrantes. Há poucas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que todos os imigrantes presentes no território norte-americano seriam vacinados. Nos Estados Unidos, existem 11 milhões de imigrantes em situação irregular, isto é, que não estão legalizados à luz das regras aplicadas naquele país. E o Presidente norte-americano incluiu todos no plano de vacinação, sem exceção, independentemente do seu estatuto jurídico. Porque o vírus não distingue entre migrantes regulares ou migrantes irregulares. O vírus atinge todos e, para que nos consigamos proteger, em nome da saúde pública das comunidades de acolhimento e dos países de destino, é necessário que os imigrantes não constituam um grupo à parte, que depois gera focos de contaminação, como já tínhamos visto muitas vezes em muitos países e estamos agora a ver no caso português.