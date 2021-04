Por que razão é “o princípio” este formato a solo? Isto dito por um homem que fala tanto da importância de estar com os amigos, da família, do convívio.

Sempre gostei muito de discos a solo. Também me inspirou aquela coleção do Johnny Cash [“American Recordings”] e que é uma coisa que hei-de fazer a seguir, uma coleção toda a solo. Este é um disco praticamente sem produção, gravado live on tape. Por causa do disco do João Gilberto e também por causa do tipo de relação que tenho com o estar em estúdio. Sempre gostei de fazer o mínimo de takes possível. Sinto que o primeiro é o que sai melhor. Claro que isto só é possível porque há um grande trabalho de preparação. A música que eu faço vive muito do que sinto no momento.

Há, portanto, um lado de improviso neste António Voz e Violão?

Completamente. Uma música é um projeto inacabado, em construção. O disco reflete o momento em que foram tocadas. À medida que vão sendo interpretadas vão surgindo ideias novas. Quando se chega aos concertos ao vivo, então, dificilmente as pessoas ouvem as mesmas músicas.

Começámos por falar na gravação do disco. E andando para trás, porquê estes temas?

Há um processo de composição contínuo. Todas as músicas deste disco, mesmo as que não são originais, já estavam prontas para ser tocadas. Depois é só fazer a seleção. Aquilo que faz sentido na minha cabeça. Não sei explicar porquê.

Sente-se uma melancolia ao longo de todo o disco. Um certo desamor.

Costuma dizer-se que se canta muito o amor, mas eu acho que é o contrário: canta-se muito o desamor. A maior parte das canções que dizemos que são que são de amor são canções de um amor que não correu bem. Esse tom tem um bocadinho a ver com isso. Depois, tem também a ver com o facto de terem sido escolhidas em pleno confinamento.

Não em Lisboa, onde mora, mas em Porto Covo, num estúdio improvisado. Porquê?

Optei por ir para Porto Covo assim que fecharam as escolas. Gosto, tenho lá uma casa, e estava isolado, mas perto do mar, com espaço exterior. Não sei se passou para o disco. Talvez, de forma inconsciente. Faz-se tudo com mais calma.