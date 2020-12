Portugal optou por não dar prioridade máxima aos idosos com 80 anos ou mais anos na vacinação contra a Covid-19, como estão a fazer países como a Alemanha, a Itália e o Reino Unido, preferindo imunizar pessoas com 50 anos ou mais com doenças específicas, além de utentes e funcionários de lares de idosos e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

Em finais de novembro, o primeiro-ministro pôs de parte a possibilidade de não se dar prioridade aos mais idosos sem doenças graves, argumentando que “há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos“.

Estas declarações surgiram um dia depois da polémica provocada pelo parecer que indicava que esta faixa etária não fosse incluída nos grupos prioritários à vacinação contra o novo coronavírus. Na véspera, a SIC avançou que a Direção-Geral da Saúde (DGS) iria dar prioridade, numa primeira fase, a pessoas com idades entre os 50 e os 75 anos com doenças graves específicas, funcionários e utentes de lares de idosos e profissionais de saúde. Os profissionais das forças de segurança e proteção civil ficariam para uma segunda fase, excluindo assim os indivíduos com mais de 75 anos. Mas, apesar da polémica e das declarações do primeiro-ministro, a verdade é que esta camada da população, sem contar com os que estão em lares de idosos ou unidades de cuidados continuados, só surge mesmo na segunda fase do plano de vacinação.

Ao Observador, o coordenador da task force para o plano de vacinação contra a Covid-19 garantiu ao Observador que o país está a seguir as recomendações dos centros de controlo e prevenção de doenças norte-americano e europeu que, apesar de existirem diferenças nos grupos prioritários, elas são “legítimas” e fazem parte das opções tomadas por cada país. Já Manuel Carmo Gomes, que pertence à equipa que fez a recomendação ao governo dos grupos prioritários à vacinação, destaca três argumentos para não colocar os mais idosos no topo da lista: aliviar a pressão nos cuidados intensivos, redução da transmissibilidade da doença e eficácia das vacinas.

Quem são os grupos prioritários em Portugal?

De acordo com o plano nacional de vacinação para a Covid-19, apresentado no dia 3 de dezembro, ficaram definidos como os grupos prioritários da primeira fase os profissionais e residentes em lares e instituições similares; profissionais e internados em unidades de cuidados continuados; profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes; profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos; e pessoas com 50 ou mais anos com uma destas patologias: insuficiência cardíaca, doença corononária, insuficiência renal, DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Duas semanas depois foi anunciado que os profissionais de saúde da linha da frente no combate à pandemia seriam os primeiros a ser vacinados com as doses da vacina da Pfizer/BioNTech que chegariam ainda em dezembro.

Para uma segunda fase da vacinação ficaram as pessoas com 65 ou mais anos com ou sem patologistas associadas — e que ainda não tivessem sido vacinadas na primeira fase — e as pessoas entre os 50 e os 64 anos com pelo menos uma destas patologias: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial e outras patologias que podem ser definidas mais tarde. Ou seja, Portugal decidiu pôr a pessoas com comorbilidades a partir dos 50 anos à frente daquelas com pelo menos 65 anos, independentemente de terem ou não patologias associadas. Uma estratégia diferente da que estão a seguir outros países.

Quem são os grupos prioritários noutros países?

Na Alemanha, por exemplo, os idosos com mais de 80 anos estão no topo dos prioritários à vacinação. Seguem-se, no primeiro grupo de prioritários, as pessoas que trabalhem nos lares de idosos ou que cuidem de idosos ou pessoas com problemas do foro mental; profissionais de saúde com elevado risco de exposição à Covid-19, nomeadamente os que exerçam funções em unidades de cuidados intensivos, serviços de urgência e em cuidados pré-hospitalares; e depois os profissionais de saúde que tratem de doentes e que tenham maior risco de morrer devido à infeção.

No segundo grupo estão, entre outros, idosos com mais de 70 anos e pessoas com comorbilidades que façam com que aumente significativamente o risco de morte por Covid-19, o que inclui portadores de demência ou outra patologia do foro psicológico, doentes que estejam a recuperar de transplantes e indivíduos com Síndrome de Down. Isto é, a Alemanha só inclui as patologias no segundo grupo de prioridades e depois dos idosos com mais de 80 anos.

O mesmo acontece em Itália. De acordo com o plano de vacinação, estes são os grupos prioritários: numa primeira fase, os profissionais de saúde, funcionários e utentes dos lares de idosos e pessoas com mais 80 anos e numa segunda fase, os indivíduos dos 60 aos 79 anos e a população com pelo menos uma comorbilidade grave, imunodeficiência e/ou fragilidade independentemente da idade, entre outros.