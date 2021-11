"Aos 48 anos continuo a sentir-me um jovem". O que acontece quando corpo e mente envelhecem a ritmos diferentes?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há dias em que o espelho é amigo, outros em que o reflexo parece mais velho, não condizente com a idade que Luís Filipe sente. As fotografias, essas, “são tramadas” e uma evidência de que o tempo efetivamente passou. O cenário já se repetiu algumas vezes: “Vejo fotos minhas antigas e sinto-me igual. Mostro a algumas pessoas e elas não me reconhecem. Acho que esta imagem diz tudo”.

Aos 58 anos, continua a sentir-se jovem. Culpa do desporto frequente, culpa do filho de 11 anos com quem anda de patins e de bicicleta. Do outro lado do telefone, Luís Filipe faz uma pausa e comenta: imaginar o pai com a sua idade a dar um pontapé numa bola ou a correr 10 metros é um exercício peculiar. “Imagino-o a partir-se todo ou a ficar sem se mexer uma semana”, especula divertido. “O meu pai com a minha idade já estava no sofá de barriga, a comer. Penso que a geração dele estava mais acomodada do que a minha estará.”

O estilo de vida que leva aos 58 anos é determinante: faz exercício físico regular e esforça-se por ter uma dieta que encaixa no rótulo “saudável”, por estes dias muito ambicionado. Ainda assim, a idade vai pregando rasteiras e acusando-se de mansinho. Antes da pandemia ia ao ginásio todos os dias. Depois, veio para casa — o motivo já o conhecemos. Bastaram alguns meses sem exercício regular para o corpo ressentir-se: primeiro foram os joelhos a dar de si, depois o ombro e, de vez em quando, as costas. Além disso, “engordei”.

A prova foi quando o fato — há muito parado no armário — deixou de servir. Assim que possível, voltou os hábitos pré-pandémicos e em dois meses recuperou a boa forma, importante para conseguir acompanhar o filho. “Quando voltei a jogar futebol com ele, já depois do confinamento, lesionei-me três vezes seguidas. Fiz um pequeno arranque, uma lesão nos gémeos e dei um pontapé na bola e ficou-me a doer o pé… No último treino tivemos uma hora e meia a jogar e já não senti nada.”