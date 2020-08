E que zona de conforto sobra depois disto tudo? Aqui, já se sabe, todos os caminhos apontados nesta convenção vão dar a Joe Biden. John Kerry garantiu que aquele é um homem com uma “bússola moral” e com a noção de que nenhum problema global pode ser resolvido “sem unir as nações”. Colin Powell apoia essa ideia, mas também garantiu que Joe Biden saberá mostrar os dentes quando necessário aos adversários dos EUA: “Eles vão saber que ele fala a sério”. Jimmy Carter, por seu turno, preferiu enaltecer a “experiência, o caráter e a decência” de Joe Biden. Chuck Schumer antecipou o que um Presidente Joe Biden poderia conseguir com uma maioria democrata no Senado (ambas realidades por concretizar), indo da “saúde ao alcance de todos” a um “Supremo Tribunal que olha pelo povo e não pela empresas”. E Bill Clinton sublinhou, numa série de adjetivos separados por hífenes, que Joe Biden será um “Presidente mãos-à-obra”, até porque é um “tipo terra-a-terra, um tipo vamos-lá-fazer-isto”.

Não será, pelo menos em tese, uma má medida a de apelar a um eleitorado que se revê naquelas figuras de outras eras (à exceção do rookie do grupo, Chuck Schumer, ainda em atividade). De acordo com a última sondagem do Wall Street Journal e da NBC News antes da convenção, Joe Biden é já o mais popular dos dois candidatos entre os eleitores mais velhos — uma tendência criada pela pandemia.

Biden holds advantages of 80 points among Black voters, 26 points among Hispanic voters and 7 points among those 65 or older, while Trump has a lead of 51 points among white, evangelical voters and 24 points among white voters without a college degree:https://t.co/aZYFfLlCO8 pic.twitter.com/uLrKpGVWDn — John McCormick (@McCormickJohn) August 16, 2020

Ao tom solene daqueles discursos, juntou-se Jill Biden. Visualmente, havia ali muitas diferenças para os oradores anteriores. Quando chegou a vez da mulher de Joe Biden discursar, em lugar das salas de estar com decorações antigas ou dos monumentos lá ao fundo no escuro da noite, via-se a sala de aula de uma escola secundária pública no Delaware.

O tom podia ser positivo. Mas, no início, foi duro e pesado. Tudo com uma ideia: o silêncio das escolas. “As salas de aula estão escuras e as caras brilhantes dos nossos jovens que deviam estar a iluminá-las estão agora confinadas a caixas num ecrã de computador”, disse. E dali foi para fora das salas de aula. “Eu oiço tudo isto em vocês”, disse. “A preocupação de qualquer pessoa que trabalha sem proteções. O desespero nas filas que se alongam à porta dos bancos alimentares. E a tristeza indescritível que se segue ao último e solitário suspiro quando os ventiladores se desligam.”