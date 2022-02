Aos 80 anos Mattarella foi reeleito Presidente de Itália. Quanto tempo irá durar o seu “espírito de missão”?

“Pode acontecer, não acho que seja impensável. Se acontecer o mesmo que na eleição presidencial, nem a esquerda nem a direita podem conseguir formar governo. Nesse caso têm de formar algum tipo de coligação, e quem melhor para liderar a coligação que Mario Draghi?”, diz o correspondente da Economist.

É também a leitura do analista político Francesco Galietti: “Se houver uma maioria muito clara, à direita ou à esquerda, Draghi não é necessário. Se houver uma situação em que uma maioria bipartidária é necessária, então Draghi tem boas hipóteses de reaparecer como primeiro-ministro”.

Os apoiantes do cenário atual, em que Draghi se mantém, pelo menos até ao fim da legislatura, como primeiro-ministro, respiram agora de alívio porque o ex-presidente do BCE vai poder participar nas negociações europeias e levar a bom porto o plano de aplicação de fundos pós-pandemia. Itália prometeu a Bruxelas que vai adotar cerca de 100 medidas até ao final do ano para aplicar os 200 mil milhões de euros que vai receber.

“Em comparação com as alternativas, foi o melhor resultado para a Europa e para os mercados. Cria uma janela de seis ou sete meses em que muito pode ser feito”, disse ao Financial Times Mujtaba Rahman, o diretor para a Europa do Eurasia Group.

Já Alessandro Speciali considera que apesar de “a aura de invencibilidade de Draghi ter ficado um pouco ferida” neste processo, “paradoxalmente”, pode ter a vida facilitada, pelo menos enquanto está no governo. “Pode dizer ‘não me empatem, se não vou-me embora’. Os partidos, agora ainda mais fragilizados, precisam de uma pessoa como Draghi para fazer as coisas avançarem, para dar credibilidade e direção a Itália, o que claramente eles não conseguem fazer”, defende o jornalista da Bloomberg: “Se ele quiser simplesmente avançar com aquilo que acha que deve fazer, tem agora margem para ser mais assertivo”.

No meio de tantas incógnitas, cabe a Mattarella decidir o rumo de Itália. Vai o “anti-narcisista” levar a “missão” até ao fim, ou abrirá a porta ao seu sucessor preferido? As cartas serão lançadas em 2023.