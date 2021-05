“Felizmente já há um nicho de pessoas que estão dispostas a experimentar cozinhas novas e produtos diferente, […] que já têm uma visão de interesse gastronómico”, assinala. Nos momentos de desconfinamento, por exemplo, em que o restaurante começou a receber mais clientes locais, notou-se não só um maior interesse motivado pelo tempo todo que muita gente ficou impedido de ir a restaurantes mas também se percebe que o tal “nicho” é composto “curiosos da cozinha, que gostam de experimentar coisas em casa” e na interação com os chefs acabam por desafiá-los — “acaba por criar uma espécie de despique entre o cliente e o setor, algo que chama uma maior modernização. Os clientes vão pedindo isso!”

O peixe maturado e o guru do Japão

Mas vamos ao que interessa, a comida. André já fez de tudo um pouco, no seu Cardume. De cervejas artesanais a queijos com curas personalizadas feitas com brandy que o próprio, claro, também fez — o chamado processo da casca lavada, utilizado para fazer os queijos brie que, neste caso, André fez com o amanteigado do Pico. De entre os pratos que destaca, por exemplo, está uma receita inspirada nas papas de milho tradicionais nos Açores a que André deu um toque mexicano: “Na carta fixa [que vai começar em breve a entrar em vigor, antes havia só menu de degustação] pus alguns pratos que fui fazendo e que sentimos que funcionavam super bem. Um deles foi umas papas de milho. Fiz carnitas de porco, tipo barbacoa mexicana, com bastante sumo de laranja, marinadas longas… Depois fiz umas papas de milho com milho que torrei muito, quase como se fosse para fazer um bourbon, e depois transformei em farinha para fazer a papa. Quase sabia a pipoca. Cozi aquilo com caldo de pato e ficou uma bomba, super cremoso.”

A lista de pratos é interminável. Mais recentemente, à boleia do último confinamento, André diz que aposta em fazer “uns fermentados diferentes, umas conservas de peixe” como a de sangacho de atum, “que é uma parte do peixe que as pessoas não costumam gostar muito”, mas André adora. É no reino dos mares, também, que se encontra outra recente aposta do seu trabalho: a maturação de peixe. “Ultimamente tenho estado muito virado para a maturação de peixe. Não é uma coisa muito comum aqui na ilha”, refere. Levado pelo entusiasmo de quem vibra com a pesquisa e a novidade, Fragoeiro explica que a maturação de que fala é um processo mais complicado do que aquele que também se faz com carne, por exemplo, “porque o peixe desenvolve bactérias mais rapidamente e é muito mais perecível”. O chef regressa ao atum para dar um exemplo mais concreto: “Maturar atum é um grande trinta e um por causa do ferro. É um peixe com imenso ferro porque tem muito sangue e se não tiveres cuidado podes ficar com um sabor férreo muito intenso, é preciso um controlo muito grande”, explica. Recentemente diz ter feito um prato com cavala maturada por trinta dias que deixaram os clientes rendidos. “A cavala fica com uma textura completamente diferente! Deixa de ser aquele peixe que lasca muito bem porque o processo das enzimas partem a proteína e a fibra e aquilo fica com uma textura quase tipo toucinho. Quase que se derrete na boca.”