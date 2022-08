Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os preços da eletricidade continuam a atingir recordes nos mercados grossistas puxados pelo gás natural, que também renova máximos. O cenário repete-se em quase toda a Europa. Na sexta-feira, o Reino Unido acordou em choque para a notícia não totalmente inesperada de que os preços anuais da energia vão subir 80% para as famílias, a partir de outubro. Nos principais mercados grossistas, os contratos futuros de energia elétrica para o próximo ano estão a superar os 1.000 euros por MW hora em França (na sexta-feira) e na Alemanha já esta segunda-feira. No mesmo dia, a presidente da Comissão Europeia anunciou uma intervenção de emergência no mercado europeu de eletricidade, bem como uma reforma estrutural.

Portugal e Espanha não escapam a esta onda altista, ainda que a proteção do mecanismo ibérico permita conter o efeito face aos vizinhos. Na quarta-feira passada, o preço no mercado ibérico atingiu os 450,85 euros por MW hora (já incluindo o custo do mecanismo). Foi o valor mais alto desde que entrou em vigor o teto ao gás natural e pelo terceiro dia consecutivo. Os preços aliviaram no final da semana, mas os contratos futuros de compra de energia — eletricidade e gás — confirmam que a tendência altista se vai manter até ao inverno.

