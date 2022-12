Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Em cada ocasião, em cada pormenor ou em cada decisão, há sempre qualquer coisa de artificial entre toda a realidade de quem visita os principais pontos de Doha por esta altura de Campeonato do Mundo. Não, não se trata de uma qualquer campanha bem engendrada e elaborada como se de um filme se tratasse. Se no Qatar o dinheiro é tudo menos um problema, a maior riqueza do país continua a ser a capacidade de diplomacia, que foi permitindo, sobretudo nas duas últimas décadas, uma maior abertura ao Ocidente. No entanto, e por mais ecossistemas datados no tempo que possam ser criados, como tem acontecido agora nos poucos raios de quilómetros quadrados onde tudo se concentra para o Mundial de futebol, há ainda pontos e fenómenos que dificilmente poderiam ser mais genuínos. Souq Waqif, o maior mercado tradicional ao ar livre, é um deles.

